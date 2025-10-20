Κρίσιμες ώρες για την ΑΤΑ και εργατική ειρήνη- Κάλεσμα εργοδοτών στις συντεχνίες για σύνεση

Από μια κλωστή κρέμεται η εργατική ειρήνη στη χώρα καθώς, παρά τις νέες προσπάθειες για την κατάληξη σε συμφωνία για την ΑΤΑ, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μέχρι στιγμής ελπίδα θετικής κατάληξης. Οι θετικές προσδοκίες, που δημιούργησε στους κοινωνικούς εταίρους η εμπλοκή του Μάκη Κεραυνού στις συζ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!