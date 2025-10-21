Moody’s: Τα οφέλη Eurobank από εξαγορά της Eurolife FFH

Η επαναγορά της Eurolife Life Insurance από την Eurobank ενισχύει την κερδοφορία της και διαφοροποιεί τα κέρδη της, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Σε πρόσφατο σημείωμά του ο οίκος αναφέρει ότι η συναλλαγή, η οποία αποτιμά την Eurolife 1,45 φορές τη λογιστική της αξία, είναι πιστωτικά θετική για την Eurobank, επειδή εδραιώνει τη θέση της τράπεζας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενισχύει την κερδοφορία της και διαφοροποιεί τις ροές εσόδων της (revenue streams).

«Ενώ η συμφωνία συνεπάγεται ένα μέτριο βραχυπρόθεσμο κόστος κεφαλαίου, τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά, υποστηρίζοντας το πιστωτικό προφίλ της Eurobank καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει το franchise της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή», τονίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου, η Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. και η θυγατρική της, Eurobank S.A. , ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση του υπόλοιπου 80% της Eurolife FFH Life Insurance από την Fairfax Financial Holdings Limited έναντι €813 εκατ., ανακτώντας την πλήρη κυριότητα μιας από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Ελλάδα.

«Η επαναγορά της Eurolife αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Eurobank, η οποία αναγκάστηκε να εκποιήσει την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2015, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της», σημειώνεται.

Με την οικονομική της ευρωστία πλέον να έχει αποκατασταθεί, προστίθεται, η Eurobank είναι σε θέση να επανεντάξει μια επιχείρηση που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά με τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

«Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Eurolife είναι πρώην μέλη του ομίλου Eurobank, που μοιράζονται την ίδια εταιρική κουλτούρα και νοοτροπία, γεγονός που θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργική ενσωμάτωση. Επιπλέον, περίπου το 80% των δραστηριοτήτων της Eurolife τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μέσω των δικτύων διανομής της Eurobank, αντανακλώντας τη φυσική συνοχή μεταξύ των δύο οντοτήτων», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον οίκο, η συναλλαγή είναι πιθανό να επιφέρει σημαντική αύξηση στην κερδοφορία της Eurobank. Η διοίκηση προβλέπει αύξηση 100 μονάδων βάσης (bp) στην απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) του ομίλου, η οποία ήταν 16,6% τον Ιούνιο του 2025.

Στήριξη στην οργανική ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης την οργανική ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου της Eurobank, επειδή η ενοποίηση των κερδών της Eurolife θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία του ομίλου.

Διψήφια αύξηση στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 12%, με τη συνεισφορά από δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ασφάλισης να είναι πιθανό να υπερβεί το 30% των συνολικών λειτουργικών εσόδων (από 22% τον Ιούνιο του 2025). Αυτές οι συνεισφορές θα μειώσουν την εξάρτηση της τράπεζας από τα καθαρά έσοδα από τόκους και θα υποστηρίξουν ένα πιο ανθεκτικό προφίλ κερδών, υποδεικνύεται.

Η συναλλαγή ενισχύει επίσης το franchise τραπεζοασφαλίσεων (bancassurance ) και διαχείρισης πλούτου της Eurobank (wealth management franchise), παρέχοντας μεγαλύτερο περιθώριο για πωλήσεις διασταυρούμενων ασφαλιστικών προϊόντων σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες της.

Η πλήρης ενοποίηση της Eurolife, αναφέρεται ακόμη, θα επιτρέψει στην Eurobank να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Κινήσεις για μετριασμό αντικτύπου στα κεφάλαια

Η Eurobank εκτιμά την άμεση αρνητική επίδραση στον δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στις 120 μονάδες βάσης (από pro forma 15,5% τον Ιούνιο του 2025), αντανακλώντας κυρίως την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την εξαγορά. Ωστόσο, η Eurobank σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για τον λεγόμενο Δανικό Συμβιβασμό βάσει του Άρθρου 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) της ΕΕ, ο οποίος, εάν εγκριθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) κατά το επόμενο έτος, θα μετριάσει τον αντίκτυπο στα κεφάλαια.

Παράλληλα, η θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο, Eurobank Limited συμφώνησε να πουλήσει το 45% του κλάδου γενικών ασφαλειών της, ERB Asfalistiki (ERBA), στην Fairfax έναντι 59 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη είσοδο της Fairfax στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Η Fairfax διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει το υπόλοιπο 55% της ERBA στο μέλλον. Αυτή η συναλλαγή, αναφέρει το σημείωμα, φέρνει έναν ισχυρό διεθνή εταίρο στην ERBΑ, υποστηρίζοντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στην Κύπρο.

Και οι δύο συναλλαγές, σημειώνουν οι Moody's, υπόκεινται σε κανονιστικές εγκρίσεις και είναι πιθανό να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οπότε και η Eurobank θα ξεκινήσει την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Eurolife.