Αποκαλυπτικό: Απόδοση ΑΤΑ στο 100% και κίνητρα για επέκταση - Η νέα πρόταση της κυβέρνησης

Νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την ΑΤΑ, μετά την αποτυχία της διαβούλευσης την περασμένη εβδομάδα, κατέθεσε η κυβέρνηση ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, την ώρα που οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν απεργιακά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η κυβέρνηση στο νέο πλαίσιο που κατέθεσε προτείνει σταδιακή αύξηση του ποσοστού της ΑΤΑ στο 100% εντός ενάμισι έτους, με αναφορά σε «ΑΤΑ για όλους» χωρίς κλιμακωτή απόδοση ανάλογα με το εισόδημα και εισάγοντας οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση απέστειλε στις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας το νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Οι συντεχνίες διέκοψαν τη συνεδρίασή τους και αφού το μελέτησαν, αναμένουν διευκρινίσεις.

Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, από 1.1.2026 το ποσοστό της ΑΤΑ για όσους τη λαμβάνουν, θα αυξηθεί στο 80% από 66,7% που είναι σήμερα, από 1.7.2026 θα φθάσει το 90% και από την 1.7.2027 στο 100%.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι με πληθωρισμό άνω του 4% δεν θα υπολογίζεται ΑΤΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και να ελέγχονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες προϋποθέσεις παραχώρησής της. Δηλαδή η ΑΤΑ θα παραχωρείται εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική, ενώ επιτροπή θα εξετάζει το ποσοστό απόδοσής της εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος του πληθωρισμού. Επίσης, η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο. Αν υπάρχει αρνητικός ρυθμός πληθωρισμός, η ΑΤΑ θα είναι μηδενική και θα συμψηφίζεται με τυχόν θετικό ρυθμό του επόμενου χρόνου.

Η κυβέρνηση εισηγείται την ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό με αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια όπου θα λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά η ΑΤΑ που αποδόθηκε στο ενδιάμεσο. Επίσης, εισηγείται και παραχώρηση κινήτρων για υιοθέτηση σταδιακά της ΑΤΑ από περισσότερους εργοδότες. Στα κίνητρα γίνεται αναφορά σε επιστροφή 50% της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση.

Αναμένουν διευκρινίσεις

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη ενέκρινε τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της ομάδας διαπραγμάτευσης. «Είμαστε έτοιμοι για εξεύρεση συμφωνίας στο πλαίσιο των θέσεων που δώσαμε στους δύο υπουργούς στις 16 Οκτωβρίου. Η ΑΤΑ θα πρέπει να αποδίδεται με βάση τη φιλοσοφία της και να δοθεί πλαίσιο στο 'ΑΤΑ για όλους'», πρόσθεσε.

«Πρέπει να διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο κείμενο που έχουμε στα χέρια μας είναι μεσολαβητική πρόταση ή είναι ένα κείμενο προς επεξεργασία, για να μπορούμε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας», δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

«Ανάλογα με τις διευκρινίσεις που θα πάρουμε, θα αποφασίσουμε αν θα πάμε σε συνάντηση», επεσήμανε ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, δήλωσε ότι «όσο κοντά είμαστε, μπορεί να είμαστε άλλο τόσο μακριά».

Ασφυκτικό πλαίσιο

Διευκρινίσεις αναμένουν και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι. Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε στον «Π» ότι μας έστειλαν το νέο πλαίσιο η ώρα 4:30 και η ώρα 6 ήθελαν να συναντηθούμε. Αρνηθήκαμε λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος για μελέτη του. «Συνήλθε άμεσα η εκτελεστική μας επιτροπή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα σε λίγες ώρες».

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, αναμένεται τις επόμενες μέρες νέα κοινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων, μάλλον από εβδομάδας λόγω απουσίας αξιωματούχων στο εξωτερικό.

Για το ζήτημα συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης και η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΒ σε μακρά συνεδρία. Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στον «Π» ότι «εξετάστηκε το νέο πλαίσιο και θα τοποθετηθούμε τις επόμενες μέρες».

Όπως πληροφορείται ο «Π», υπάρχει έντονος αναβρασμός ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα με έντονη δυσαρέσκεια. Μερίδα εργοδοτών χαρακτηρίζει το νέο πλαίσιο «εκτός τόπου και χρόνου» και «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα των συντεχνιών.

Δεν ικανοποιεί το πλαίσιο

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι εκ πρώτης δεν φαίνεται να αντανακλά «έναν εκσυγχρονισμένο θεσμό με δικαιότερη κατανομή».

«Υπάρχουν αρκετές ασάφειες και χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων σε σημεία που ενδεχομένως να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς το τι εννοεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς φαίνεται εκ πρώτης ότι δεν αντανακλά το τι συζητήθηκε στις προηγούμενες συναντήσεις, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να αντανακλά έναν εκσυγχρονισμένο θεσμό με δικαιότερη κατανομή όπως θέλουμε».

Ανέφερε, ακόμα, ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις θα προβούν, τις επόμενες μέρες, σε ασκήσεις επί χάρτου, για να εξετάσουν τον αντίκτυπο του πλαισίου στα δημόσια οικονομικά, την κυπριακή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προκειμένου να τοποθετηθούν πιο συγκεκριμένα και με προτάσεις και λύσεις που να δημιουργήσουν συγκλίσεις.

Ο κ. Ρουσουνίδης δεν θέλησε να σχολιάσει συγκεκριμένα σημεία του εγγράφου, στα οποία το ΚΕΒΕ λέει ότι εντοπίζει ασάφειες. «Θέλουμε να δούμε επί χάρτου τι αντίκτυπο μπορεί να έχει το κάθε σημείο στην οικονομία του τόπου, την ανταγωνιστικότητα, και στους ίδιους τους εργαζόμενους», πριν τοποθετηθούν, επανέλαβε.

Η ΟΕΒ σε χθεσινή της ανάρτηση του Γενικού Διευθυντή της Μιχάλης Αντωνίου στο Χ μετά τη διαδικτυακή συνεδρίασή της, ανέφερε ότι στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης υπάρχουν σημαντικά σημεία του εγγράφου που "είναι ασαφή και αντιφατικά και με αναφορές που περιπλέκουν την προσπάθεια συγκλίσεων".

Από την πλευρά της, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι μετά την πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, οι επικεφαλής των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, που αποτελούν τη διαπραγματευτική ομάδα, πήραν τηλέφωνο τους δύο Υπουργούς και ρώτησαν κάποια πράγματα σε σχέση με το πλαίσιο.

"Διευκρινίστηκε ότι δεν είναι μεσολαβητική πρόταση, αλλά μια μορφή πλαισίου. Ζητήσαμε διευκρινίσεις και είπαμε πράγματα που ξέρουν ότι χωρίς να περιληφθούν αυτά να δεν μπορούμε να πάμε σε συμφωνία και αναμένουμε", είπε.

Στην ερώτηση για το ποια είναι αυτά τα σημεία που δεν μπορούν να λείπουν από τη συμφωνία, είπε ότι από τη μία πρέπει να περιλαμβάνει το πλαίσιο απόδοσης της ΑΤΑ αλλά και το πλαίσιο για τα ζητήματα εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Από την άλλη, πρέπει να περιλαμβάνεται και το τι ενέργειες γίνονται για επέκταση της ΑΤΑ σε άλλους εργαζόμενους.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συνάντηση με τους Υπουργούς. "Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, αν θα κατατεθεί μεσολαβητική πρόταση ή όχι", είπε.

Ερωτηθείσα αν το νέο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για θετική έκβαση, είπε ότι "λείπουν σημαντικά πράγματα και έχει πολλές αμφισημίες, δεν μπορεί όπως είναι να γίνει αποδεκτό".