Πωλούν SEX και φοροδιαφεύγουν - Άτομο έχει εισοδήματα μισού εκατομμυρίου, τα οποία δεν δήλωσε

Συνολικά 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και ξένοι που διαμένουν στη χώρα, εντοπίστηκαν από ελέγχους που διεξήγαγε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Τμήμα Φορολογίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να έχουν εισόδημα από την πλατφόρμα, με τη συντριπτική πλειοψηφία να μην το δηλώνει.

Γράφουν ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Στην τσιμπίδα του εφόρου Φορολογίας μπαίνουν έσοδα που προκύπτουν από την ψηφιακή πλατφόρμα Only Fans. Όπως διαπιστώνεται, η πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για δημιουργούς περιεχομένου και influencers, είναι ένας νέος τρόπος που χρησιμοποιείται για αύξηση των εισοδημάτων, τα οποία αποφεύγουν να δηλώνουν προκειμένου να μην φορολογούνται. Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν οι χρήστες να βλέπουν βίντεο, ερωτικού κυρίως περιεχομένου, έχει γίνει περιζήτητη σε πολλές χώρες, ε...

