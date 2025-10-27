Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυξημένες κατά 6,3% οι πωλήσεις καυσίμων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 144.720 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 11,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024. Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 6,3% στους 61.537 τόνους.

Αυξημένες καταγράφονται οι πωλήσεις καυσίμων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (112,3%) και σε αεροπλάνα (16,8%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (29,7%), υγραερίου (9,1%), βενζίνης (8,6%), πετρελαίου θέρμανσης (7,4%) και πετρελαίου κίνησης (6,9%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-47,8%).

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 σημείωσαν άνοδο 17,3%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (61,7%)  και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (21,1%) και βενζίνης (10,0%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-5,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 38,9% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

