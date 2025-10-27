Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο 39% το ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ανερχόταν στο 36%.

Στο 39% ανέρχεται το εννιάμηνο του 2025, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών από 38% το εννιάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το γενικό λογιστήριο. 

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ανερχόταν στο 36%.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

 Η υλοποίηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €250,9 εκατ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €61,9 εκατ.,  στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €34,4 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών γραφείων ύψους €29,8 εκατ.  στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €21,4 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, ύψους €20,9 εκατ. και στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €20,8 εκατ.

Συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €132,5 εκατ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €41,9 εκατ.,  στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €15,0 εκατ.,  στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €10,2 εκατ., και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €9,1 εκατ.

Χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €160,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €91,7 εκατ. και στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €42,4 εκατ.

Κοινωνικές παροχές

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €40,5 εκατ. και οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €13,1 εκατ., στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €11,5 εκατ. και σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €7,9 εκατ.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΛογιστήςπροϋπολογισμός

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα