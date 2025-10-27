Στο 39% το ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών

Στο 39% ανέρχεται το εννιάμηνο του 2025, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών από 38% το εννιάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το γενικό λογιστήριο.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ανερχόταν στο 36%.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €250,9 εκατ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €61,9 εκατ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €34,4 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών γραφείων ύψους €29,8 εκατ. στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €21,4 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, ύψους €20,9 εκατ. και στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €20,8 εκατ.

Συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €132,5 εκατ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €41,9 εκατ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €15,0 εκατ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €10,2 εκατ., και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €9,1 εκατ.

Χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €160,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €91,7 εκατ. και στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €42,4 εκατ.

Κοινωνικές παροχές

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €40,5 εκατ. και οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €13,1 εκατ., στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €11,5 εκατ. και σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €7,9 εκατ.