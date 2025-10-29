Μείωση βασικών επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα

Σε μείωση των επιτοκίων της με ισχύ από αύριο προχωρεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου.

Με καταχώρησή της στον Τύπο η τράπεζα ενημερώνει ότι τα βασικά επιτόκια αναφοράς, με ισχύ από 30 Οκτωβρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ): από 6,0465% σε 5,9929%

Prime Rate (PR): από 4,0570% σε 4,0082%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (ΒΕΕΠ): από 2,1585% σε 2,1214%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ): από 2,1502% σε 2,1199%.

Κοντά στο μέσο όρο ευρωζώνης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Αύγουστο 2025 στο 3,98%, σε σύγκριση με 3,95% για τις χώρες της ευρωζώνης . Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,26%, σε σύγκριση με 3,78% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Συνεδρία ΕΚΤ

Σημειώνεται ότι αύριο συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων, τα βασικά της επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σταθερά.