Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μείωση βασικών επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Με καταχώρησή της στον Τύπο η τράπεζα ενημερώνει ότι τα βασικά επιτόκια αναφοράς, με ισχύ από 30 Οκτωβρίου μειώνονται

Σε μείωση των επιτοκίων της με ισχύ από αύριο προχωρεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου.

Με καταχώρησή της στον Τύπο η τράπεζα ενημερώνει ότι τα βασικά επιτόκια αναφοράς, με ισχύ από 30 Οκτωβρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ): από 6,0465% σε 5,9929%

Prime Rate (PR): από 4,0570% σε 4,0082%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (ΒΕΕΠ): από 2,1585% σε 2,1214%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ): από 2,1502% σε 2,1199%.

Κοντά στο μέσο όρο ευρωζώνης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Αύγουστο 2025 στο 3,98%, σε σύγκριση με 3,95% για τις χώρες της ευρωζώνης . Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,26%, σε σύγκριση με 3,78% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Συνεδρία ΕΚΤ

Σημειώνεται ότι αύριο συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων, τα βασικά της επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σταθερά.

Tags

τράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑΕθνική Τράπεζα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα