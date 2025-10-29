Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,88%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,27 μονάδες, σημειώνοντας επίσης κέρδη 0,96%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €860.342.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 1,23%, ενώ με κέρδη έκλεισαν επίσης οι Επενδυτικές κατά 0,59% και η Εναλλακτική κατά 0,30%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με €767.643,34 (τιμή κλεισίματος €8,10 - άνοδος 1,50%). Ακολούθησαν της Δήμητρα Επενδυτική με €55.085 (τιμή κλεισίματος €1,645 - άνοδος 0,61%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων €14.604,78 (τιμή κλεισίματος €1,31 - πτώση 2,96%), της Logicom με €9.143,82 (τιμή κλεισίματος €3,86 – άνοδος 1,58%) και της ΚΕΟ με €6.838,58 (τιμή κλεισίματος €2,78 – άνοδος 1,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 159.

Πηγή: ΚΥΠΕ