Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,88%

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,88%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,27 μονάδες, σημειώνοντας επίσης κέρδη 0,96%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €860.342.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 1,23%, ενώ με κέρδη έκλεισαν επίσης οι Επενδυτικές κατά 0,59% και η Εναλλακτική κατά 0,30%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με €767.643,34 (τιμή κλεισίματος €8,10 - άνοδος 1,50%). Ακολούθησαν της Δήμητρα Επενδυτική με €55.085 (τιμή κλεισίματος €1,645 - άνοδος 0,61%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων €14.604,78 (τιμή κλεισίματος €1,31 - πτώση 2,96%), της Logicom με €9.143,82 (τιμή κλεισίματος €3,86 – άνοδος 1,58%) και της ΚΕΟ με €6.838,58 (τιμή κλεισίματος €2,78 – άνοδος 1,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 159.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα