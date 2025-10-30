Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

O Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών στην Κίνα κατά 10%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

AΠE- MΠΕ 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα