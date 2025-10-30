Ανησυχία ΚΕΒΕ για απεργία της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’

Την έντονη ανησυχία του για την εξαγγελθείσα επ’ αόριστόν απεργία της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, εκφράζει το ΚΕΒΕ.

Η εν λόγω κινητοποίηση, που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των λιμανιών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ακατάλληλη χρονική περίοδο, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, οι επιπτώσεις από την απεργία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, επηρεάζοντας αρνητικά την εμπορική δραστηριότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω, προσθέτει, από τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του νέου τελωνειακού συστήματος, το οποίο έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι ορισμένα από τα αιτήματα των οδηγών ενδέχεται να είναι βάσιμα και χρήζουν διαλόγου. Ωστόσο, υποδεικνύει, η επιλογή της απεργίας ως μέσο πίεσης, ειδικά σε κρίσιμες υποδομές όπως τα λιμάνια, πλήττει την αξιοπιστία της Κύπρου ως εμπορικού και ναυτιλιακού κόμβου και υπονομεύει την ίδια τη θέση των μεταφορέων. Τέτοιες ενέργειες, αναφέρει, αντί να ενισχύουν τα αιτήματά τους, οδηγούν σε ταλαιπωρία τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και ενδέχεται να ακυρώσουν το οποιοδήποτε δίκαιο των διεκδικήσεών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών έχει επιφέρει σημαντική βελτίωση στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, γεγονός που αναγνωρίζεται από το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο από ενέργειες που διαταράσσουν τη λειτουργία των λιμανιών, σημειώνει.

Το ΚΕΒΕ καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν σε ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την εξεύρεση λύσεων που να διασφαλίζουν τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.