Πυρά ΑΚΕΛ κατά κυβέρνησης για φορολογική μεταρρύθμιση

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εκβιάζει για να περάσει μια φορολογική μεταρρύθμιση άδικη, λειψή και άτολμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ.

«Η απαίτηση της κυβέρνησης να εγκριθούν συνοπτικά και άκριτα οι προτάσεις της για τα φορολογικά είναι θεσμικά και πολιτικά απαράδεκτη», τονίζει.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η κυβέρνηση επέλεξε να καταθέσει τις προτάσεις της στη Βουλή την τελευταία στιγμή και αξιώνει άρον άρον τη ψήφισή τους, προκειμένου να μην συζητηθούν βελτιωτικές προτάσεις.

«Το ΑΚΕΛ πάντως δεν διατίθεται να λειτουργήσει υπό τους εκβιασμούς της κυβέρνησης και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση σε αυτά τα τεχνάσματα. Πρωτίστως δε, το ΑΚΕΛ διαμηνύει στο Προεδρικό ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια άδικη, λειψή και άτολμη φορολογική μεταρρύθμιση», επισημαίνει.

Την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας πιέζεται ασφυκτικά από το κόστος ζωής, τους χαμηλούς μισθούς και την στεγαστική κρίση, αναφέρεται, «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αρνείται να αξιοποιήσει τα φορολογικά εργαλεία για να στηρίξει δίκαια και αποτελεσματικά τον κόσμο». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κόμμα:

- Αρνείται να φορολογήσει δίκαια τον συσσωρευμένο πλούτο, τα υπερκέρδη των τραπεζών, την υψηλής αξίας ακίνητη ιδιοκτησία, τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

- Αρνείται να μειώσει μόνιμα και δραστικά τον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, τα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, ώστε να ανασάνει ο κόσμος

- Αρνείται να αποσύρει τις λεγόμενες πράσινες φορολογίες στα καύσιμα, το νερό και τα απόβλητα που θα πιέσουν ακόμα περισσότερο την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία αντί στήριξης θα υποστεί νέους φόρους.