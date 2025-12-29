Έρχεται συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση το 2026: Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα και οι συντάξεις (ηχητικό)

Στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το 2026 εντάσσεται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη βελτίωση των συντάξεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Όπως ανέφερε, η τελευταία συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε το 1981, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική αναθεώρηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα σημερινά δεδομένα όσο και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Τόνισε ότι ο πληθυσμός γηράσκει και ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ειδικούς, ώστε η πρόταση να μπορεί να εγκριθεί από τη Βουλή και να εφαρμοστεί.

Σε ό,τι αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, ο Υπουργός σημείωσε ότι το θέμα συνδέεται και με επιδόματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διευκρινίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει διαβουλεύσεις για οποιαδήποτε αλλαγή, ενώ το ζήτημα περιλαμβάνεται στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το 2026.

Κατώτατος μισθός: «Αναμενόμενες οι αντιδράσεις»

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι αντιδράσεις τόσο από τις εργοδοτικές οργανώσεις όσο και από τις συντεχνίες ήταν αναμενόμενες, καθώς πρόκειται για διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπενθύμισε ότι η απόφαση βασίστηκε στις εισηγήσεις της Επιτροπής Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού, στην οποία συμμετέχουν κράτος, εργοδότες και συντεχνίες.

Όπως ανέφερε, μετά την αξιολόγηση των μελετών και επιπλέον γύρο διαβουλεύσεων, το Υπουργείο κατέληξε στα ποσά που ανακοινώθηκαν, σημειώνοντας ότι η αύξηση ανέρχεται στο 8,8%, ποσοστό υψηλότερο από την προηγούμενη αναπροσαρμογή. Τόνισε παράλληλα ότι στόχος είναι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της βελτίωσης των απολαβών και της διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η αλλαγή στον κατώτατο μισθό θα φανεί τον Ιανουάριο του 2026, επαναλαμβάνοντας ότι ο γενικότερος στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής και διαβίωσης, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

