Βιομηχανία: Οριακή μείωση 0,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024

Οριακή μείωση παρουσιάζουν οι τιμές στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έφτασε στις 122,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,6%.

Τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,4%. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,0%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,6%) και της μεταποίησης (0,9%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-6,3%) και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-4,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,4%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,1%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού(-0,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

 

