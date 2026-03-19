Πασχαλινές Αποδράσεις με τη Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα!

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο όμορφες περιόδους και την κατάλληλη αφορμή για ένα ταξίδι που συνδυάζει παράδοση, γαστρονομία και στιγμές χαλάρωσης. Η Louis Hotels προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα των ημερών μέσα από ειδικές πασχαλινές προσφορές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Κύπρος: Πάσχα με ειδικά προνόμια & αναβαθμίσεις

Στην Κύπρο, η Louis Hotels παρουσιάζει μια σειρά πασχαλινών προσφορών σε Λεμεσό, Πάφο, Πρωταρά και Πόλη Χρυσοχούς, που περιλαμβάνουν δωρεάν αναβάθμιση δωματίου ή γεύματος, δωρεάν διαμονή για παιδιά, αλλά και ειδικά προνόμια όπως δωρεάν διανυκτερεύσεις, ανάλογα με το ξενοδοχείο.

Στη Λεμεσό το 5* Royal Apollonia προσφέρει κομψή παραθαλάσσια διαμονή, ενώ στην Πάφο οι επιλογές καλύπτουν κάθε προτίμηση: από οικογενειακά ξενοδοχεία όπως τα Louis Phaethon Beach, Louis Ledra Beach, Louis Paphos Breeze και Sofianna Resort & Spa, μέχρι πιο premium 5άστερες επιλογές αποκλειστικά για ενήλικες, όπως το Ivi Mare και το Cali Resort & Spa. Στον Πρωταρά, τα Louis Althea Beach, Louis St. Elias Resort, Louis Nausicaa Beach και King Jason Protaras αποτελούν ιδανικές επιλογές για πασχαλινές αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα, ενώ για όσους αναζητούν περισσότερη ιδιωτικότητα η Louis Hotels προτείνει τις επαύλεις Althea Kalamies Luxury Villas, Chris Le Mare Luxury Villa, Chris Le Mare Gold Luxury Villa, Lora Pearl Luxury Villa και Nausicaa Luxury Villas. Τέλος, στην Πόλη Χρυσοχούς, το Polis 1907 προσφέρει ένα συνδυασμό ήρεμου περιβάλλοντος και αυθεντικής τοπικής φιλοξενίας.

Από κοσμοπολίτικες αποδράσεις μέχρι και για πιο ιδιωτικές στιγμές, για οικογένειες και ζευγάρια, η ποικιλία επιλογών που προσφέρει η Louis Hotels καλύπτει κάθε ανάγκη και προτίμηση.

Ελλάδα: Πάσχα στην Κέρκυρα με 30% έκπτωση

Στην Ελλάδα, το 5* Kerkyra Blue Hotel N’ Spa, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels, προσφέρει 30% έκπτωση σε προπληρωμένες κρατήσεις για την πασχαλινή περίοδο. Σε προνομιακή τοποθεσία κοντά στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, το ξενοδοχείο διαθέτει δωρεάν μεταφορά από και προς το ιστορικό κέντρο, ώστε οι επισκέπτες να βιώσουν ξέγνοιαστα τα πασχαλινά δρώμενα και τα μοναδικά έθιμα του νησιού.

Οι λάτρεις της γαστρονομίας θα ανακαλύψουν προσεγμένες πασχαλινές προτάσεις, ενώ όσοι αναζητούν στιγμές απόλυτης ηρεμίας μπορούν να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες ευεξίας στο Spa του 5* Kerkyra Blue, από χαλάρωση στο χαμάμ έως μασάζ με θέα την παραλία. Για τους μικρότερους επισκέπτες, διατίθεται πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως το Kid’s Club, παιδική χαρά και τρεις πισίνες, που συμπληρώνουν αρμονικά την εμπειρία φιλοξενίας.

Το 5* Kerkyra Blue Hotel N’ Spa αποτελεί την ιδανική επιλογή για ζευγάρια και οικογένειες που επιθυμούν να ζήσουν τα παραδοσιακά έθιμα της Κέρκυρας με άνεση και στυλ.

Παράλληλα, με δωρεάν εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Louis Hotels Rewards, οι επισκέπτες απολαμβάνουν 10% επιπρόσθετη έκπτωση, από την πρώτη κιόλας κράτηση. Είτε πρόκειται για μια παραθαλάσσια απόδραση στην Κύπρο είτε για ένα ταξίδι στην ατμοσφαιρική Κέρκυρα, η Louis Hotels προσφέρει εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες.

Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις & δωρεάν εγγραφή στο νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, στο: LouisHotels.com ή το LouisHotelsRewards