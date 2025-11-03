Showmethemoney: Η κυπριακή παρουσία στο πάρτι υποδοχής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στα άφθονα βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το πάρτι υποδοχής της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εντοπίσαμε την παρουσία ενός Κύπριου επιχειρηματία, τον Τζον Χριστοδούλου.

Ψάχνοντας λίγο παραπάνω στο διαδίκτυο εντοπίσαμε ότι η κα. Γκίλφοϊλ το καλοκαίρι είχε παραστεί στα γενέθλια του κ. Χριστοδούλου στο Μονακό. Συνεπώς, υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η σχέση τους δεν είναι τυπική. Στο πάρτι του κ. Χριστοδούλου στο Μονάκο ήταν καλεσμένος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε το καλλιτεχνικό μέρος του κυριακάτικου πάρτι στην Αθήνα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πέρα από το lifestyle, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανήκει στο περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ και έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσημα αναλαμβάνει την Τρίτη, οπότε θα επιδόσει τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στο τρίγωνο Αθήνα - Λευκωσία - Άγκυρα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιλέξει πρέσβεις που αποτελούν μέρος του στενού κύκλου του κ. Τράμπ. Ο Τομ Μπάρακ, στην Άγκυρα, είναι Λιβανέζικης καταγωγής και επενδυτής σε ακίνητα. Ο Τζον Μπρέσλοου, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκωσία, είναι επίσης μεγαλοεπιχειρηματίας και ανήκει και στη λίστα των χορηγών, τόσο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όσο και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Διατλαντική συνεργασία και ενέργεια

Το κοινό στοιχείο όλων είναι ότι εμφανίζονται να προωθούν ένα σχέδιο τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος των αμερικανικών εταιρειών που έχουν δεσμεύσει σημαντικούς πόρους στην περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Chevron, μια εταιρεία με ταυτόχρονη ενεργή παρουσία σε Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο και Ελλάδα.

Να θυμήσουμε ότι η κ. Γκιλφόιλ, κατά την ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και τάχθηκε υπέρ της προώθησης διασυνδετικών έργων με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Αυτή την εβδομάδα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, τρία μέλη της κυβέρνησης Τραμπ θα λάβουν μέρος στην σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενεί η Αθήνα . Πρόκειται για τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum και τον υφυπουργό Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν, επίσης, υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

