Ζημιές €4,9 εκατ. για τη Woolworth (Cyprus) Properties το 2024

Ζημιές κατέγραψε το 2024 η Woolworth (Cyprus) Properties Plc έναντι κερδών το 2023, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2024 την Δευτέρα 03/11/2025.

Το Συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc παρουσίασε για το 2024 καθαρή ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €4.870.389 σε σχέση με κέρδος €255.416 το 2023.

Τα αποτελέσματα του 2024 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €10 εκατ. από την επαναδιαπραγμάτευση στην αξία διάθεσης του έργου Aura ένεκα των αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018 και θετικά κατά €7,1 εκατ. ένεκα διακανονισμού οφειλών με τραπεζικό ίδρυμα.

Το Συγκρότημα παρουσίασε ζημιά από εργασίες €10.849.181 έναντι κερδών €847,8 χιλ. το 2023.

Τα δικαιώματα χρήσης ακινήτων και άλλων εισοδημάτων του Συγκροτήματος παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Το 2024 το συγκρότημα της Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέγραψε εισοδήματα ύψους €1.605.291 από δικαιώματα χρήσης χώρου και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με €1.550.804 το 2023.

Προβλεπόμενες εξελίξεις και κερδοφορία

Το 2025 το Συγκρότημα αναμένει να προχωρήσει με τις πολεοδομικές τακτοποιήσεις ακινήτων που έχει ήδη διαθέσει, όπως το ακίνητο «Superhome Στρόβολος» στη Λευκωσία, το πολυκατάστημα «Κόροιβος» στη Πάφο άλλα και ακινήτων που κατέχει όπως το πολυκατάστημα «Ζήνων» στη Λάρνακα ενώ συνεχίζει τη προσπάθεια διάθεσης άλλων ώριμων επενδυτικών ακινήτων.

Οι στόχοι της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος παραμένουν να είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ακινήτων του Συγκροτήματος και η μεγιστοποίηση της αξίας τους.

Οι εταιρείες

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2024 περιλαμβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες της Woolworth (Cyprus) Properties Plc που είναι ιδιοκτήτριες ακίνητης περιουσίας, δηλαδή τη Zako Ltd, την Apex Ltd και την FWW Super Department Stores Ltd. Η πλειονότητα των ακινήτων του Συγκροτήματος παραχωρείται/ ενοικιάζεται στην Ermes Department Stores Plc, που διεξάγει εμπορικές εργασίες χρησιμοποιώντας τα εν λόγω ακίνητα.

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος περιλαμβάνεται επίσης και η θυγατρική εταιρεία LBSP Limassol Beach & Seaview Properties Limited, η οποία μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανταλλαγής δανεισμού έναντι περιουσιακών στοιχείων με την Τράπεζα Κύπρου το 2020 αναγνώρισε αρχικά συμβατικό περιουσιακό στοιχείο που αφορά υπόλοιπο αποπληρωμής δανείων ύψους €40.000.000.

Στις 30 Απριλίου 2024 η θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου που απόκτησε το έργο στα πλαίσια της συμφωνίας ανταλλαγής χρέους του 2018, ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του υπολειπόμενου ποσού και τροποποίηση της συμφωνίας πώλησης του Ιουνίου 2020, ουσιαστικά ένεκα των αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018. Το Συγκρότημα και η θυγατρική της Τράπεζας κατέληξαν σε συμφωνία για μείωση του υπολειπόμενου ποσού από €40 εκατ. στα €30 εκατ. Η πολεοδομική άδεια εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 2024 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 26 Μαρτίου 2025.

Η εταιρεία κατέχει επίσης έμμεσα μέσω της Chrysochou Merchants Limited και της Arsinoe Investments Limited 11,7% και 35% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc.

Παρότι ως μέρος της συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου, η Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc στις 18 Δεκεμβρίου 2018 διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος της κτημοσύνης της στην περιοχή Λίμνη της Πόλης Χρυσοχούς, που το αποτέλεσμα αυτής της πώλησης ήταν να μηδενιστεί η καθαρή οικονομική θέση της Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc, σημειώνεται ότι το Συγκρότημα απαιτεί αποζημίωση από το κράτος για τα έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος για τα οποία η ίδια η Εταιρεία κατέβαλε περίπου €30.000.000.

Σύμφωνα με τους νομικούς σύμβουλούς της εταιρείας, το αίτημα είναι δίκαιο και δικαιολογημένο και έτσι όποια αποζημίωση ληφθεί θα διατεθεί πρώτα έναντι της οφειλής προς την εταιρεία.