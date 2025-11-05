Σήμερα το ναι ή το όχι για την ΑΤΑ

Καθοριστική κρίνεται η σημερινή ημέρα για το ζήτημα της ΑΤΑ, αφού συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνέρχονται για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Στις 15:00 οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν νέα πανσυνδικαλιστική σύσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία, όπου θα τύχουν ενημέρωσης για τις εξελίξεις από τη διαπραγματευτική ομάδα της ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ. Στη συνέχεια, θα κληθούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα κάνουν αποδεκτή ή όχι τη συμφωνία, όπως διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, στις 16:00 οι εκτελεστικές επιτροπές των εργοδοτικών οργανώσεων, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, θα έχουν κοινή συνάντηση στο οίκημα της Ένωσης Νέων Τραστ, στη Λευκωσία.

Το βράδυ της Κυριακής οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο που διαμορφώθηκε την Παρασκευή, στην κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων το βράδυ της Παρασκευής και πως αναμένουν τις τελικές τους αποφάσεις τα επόμενα 24ωρα.

Η απόφαση εργοδοτών κρίνει συμφωνία

Όπως έγραψε χθες ο «Π», η επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας για την ΑΤΑ κρέμεται από τις αποφάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων καθώς οι συντεχνίες αποδέχονται το πλαίσιο συγκλίσεων που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής.

Οι συντεχνίες θεωρούν το πλαίσιο ως ένα πρώτο βήμα προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω ο θεσμός καλύπτοντας σταδιακά μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες ο «Π», μερίδα μάλιστα εργοδοτών είναι έντονα αρνητικοί στην ετήσια απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό. Οι διαφωνίες τους, επισημάνθηκαν και στη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των οργανώσεων με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το βράδυ της Κυριακής στην παρουσία των δύο αρμόδιων υπουργών.

Όσον αφορά το θέμα των φοροαπαλλαγών και συγκεκριμένα την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, η κυβέρνηση φαίνεται να ανέβασε το ποσοστό στο 30% από 15% ενώ στην αρχική πρόνοια του πλαισίου έφθανε το 50%.

Με βάση το πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής, προτείνεται η σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών, χωρίς κλιμακωτή απόδοση και ενσωμάτωσή της στον κατώτατο μισθό ανά έτος. Εισάγεται επίσης οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ