Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΑΤΑ: Η μπάλα πλέον στα χέρια των εργοδοτών - Ποιός είναι ο μεγάλος προβληματισμός

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, οι συντεχνίες έχουν θετική στάση όσον αφορά το πλαίσιο συγκλίσεων που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής. Στις τάξεις των εργοδοτών δεν υπάρχει, ωστόσο, ανάλογη τάση αποδοχής του πλαισίου

Από τις αποφάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων την Τετάρτη, κρέμεται η επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας για την ΑΤΑ καθώς οι συντεχνίες αποδέχονται το πλαίσιο συγκλίσεων που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής. Κατά τη χθεσινή σύντομη συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία να κλείσει το θέμα που μένει ανοιχτό εδώ και μήνες, οι συντεχνίες επαναβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί του πλαισίου συγκλίσεων για την ΑΤ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα