ETYK για σχέδια εθελούσιας εξόδου: Προκρίνει μέγιστο ποσό αποζημίωσης €250.000

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, από οποιαδήποτε τράπεζα, θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον τις €250.000, υποστηρίζει η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΕΤΥΚ) δεδομένης τη κερδοφορίας τους.

Παράλληλα σημειώνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη μέσω του Ταμείου Υγείας ΕΤΥΚ (ΤΥ-ΕΤΥΚ) και της ασφαλιστικής κάλυψης ζωής για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση.

Η ΕΤΥΚ εξέδωσε την Τετάρτη δύο εγκυκλίους με αφορμή τα σχέδια εθελούσιας εξόδου στα οποία θα προχωρήσουν η Τράπεζα Κύπρου και η Εθνική Τράπεζα.

Δεν ευνοεί σχέδιο για Τράπεζα Κύπρου

Στην εγκύκλιό της για την Τράπεζα Κύπρου, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι μετά τη χθεσινή γνωστοποίηση από τη διοίκηση της Τράπεζας της πρόθεσής της να προσφέρει στο προσωπικό σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης, η Οργάνωση προχώρησε άμεσα και με επιστολή της προς την τράπεζα, εξέφρασε τη διαφωνία της με την ενέργεια αυτή.

«Θεωρούμε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για προσφορά τέτοιου σχεδίου, ιδιαίτερα όταν η Τράπεζα καταγράφει σημαντική κερδοφορία και σταθερή πορεία. Πέραν τούτου, στην ουσία, η Τράπεζα σήμερα είναι υποστελεχωμένη», σημειώνει.

Το πιο προκλητικό όμως, προσθέτει, «είναι το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, κατά παράβαση των μεταξύ μας συμφωνιών, βρίσκονται εκατοντάδες υπάλληλοι εξωτερικών συνεργατών» και η τράπεζα προχωρεί στην προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης προς τους μόνιμους εργαζομένους. Για το θέμα των εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οργάνωση έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία της τράπεζας στο Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε στην τράπεζα ότι, σε περιπτώσεις όπου πράγματι κρίνεται αναγκαία η προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, από οποιαδήποτε τράπεζα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα:

-Αύξηση του μέγιστου ποσού αποζημίωσης τουλάχιστον στις €250.000, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κερδοφορία των τραπεζών και τη μείωση της αξίας του χρήματος λόγω πληθωρισμού. Σημειώνεται, επίσης, ότι όσοι αποχωρούν μέσω τέτοιων σχεδίων δεν δικαιούνται πλέον ανεργιακό επίδομα, λόγω της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

-Διατήρηση ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του ταμείου υγείας της ΕΤΥΚ και της ασφαλιστικής κάλυψης ζωής για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση.

Η οργάνωση εξέφρασε, επιπλέον, την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΤΥΚ, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε το Σχέδιο στους εργαζομένους, «χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, όπως επιβάλλουν οι μεταξύ μας σχέσεις και οι αρχές του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Η πρακτική αυτή είναι απαξιωτική και αντιπαραγωγική για το κλίμα καλόπιστης συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει προς αποφυγήν άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων».

Δεν συντρέχουν λόγοι

Αναφορικά με την Εθνική Τράπεζα, η ΕΤΥΚ διαφωνεί με την απόφαση της τράπεζας να προχωρήσει στην προσφορά σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι που να δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και της σταθερής πορείας της τράπεζας.

Πέραν τούτου, αναφέρει, η ΕΤΥΚ κατέθεσε τις ακόλουθες βασικές θέσεις, που θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση που προσφέρεται σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης:

(α) Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης θα πρέπει να αυξηθεί στις €250.000.

«Την περίοδο που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, προσέφεραν σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης με ανώτατο ποσό αποζημίωσης €200.000. Σήμερα, που οι Τράπεζες παρουσιάζουν υψηλά κέρδη, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αυξήσουν το ποσό αυτό, τουλάχιστον στις €250.000, και λόγω της μείωσης της αξίας του χρήματος τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του πληθωρισμού», υποδεικνύει.

Υπενθυμίζει δε ότι όσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν, στο πλαίσιο σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, δεν θα δικαιούνται να λάβουν ανεργιακό επίδομα, λόγω της τελευταίας αλλαγής του σχετικού νόμου.

(β) Δεν πρέπει να τίθεται επιπρόσθετος περιορισμός στο ύψος της αποζημίωσης, όπως ο ανώτατος περιορισμός των τεσσάρων ετήσιων ακαθάριστων μισθών.

(γ) Θα πρέπει να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ζωής για πέντε έτη από την ημερομηνία αποχώρησης του κάθε υπαλλήλου.

(δ) Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω του Ταμείου Υγείας ΕΤΥΚ (ΤΥ-ΕΤΥΚ) θα πρέπει επίσης να διατηρείται για πέντε έτη μετά την αποχώρηση κάθε υπαλλήλου που ενταχθεί στο σχέδιο.

Δεν θα δεχθεί απειλές και εκβιασμούς

Στις εγκυκλίους της η ΕΤΥΚ επισημαίνει ότι τα σχέδια εθελούσιας εξόδου είναι καθαρά εθελοντικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν δεχθεί απειλές και εκβιασμούς προς τους εργαζομένους προκειμένου να τα αποδεχθούν. Καλεί κάθε εργαζόμενο που τυχόν δεχθεί οποιαδήποτε απειλή ή εκβιασμό να αποδεχθεί το σχέδιο, να ενημερώσει άμεσα την οργάνωση.

Σχέδιο από Eurobank

Σημειώνεται ότι σχέδιο εθελούσιας εξόδου αναμένεται να ανακοινώσει και η Eurobank, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο εξάμηνο του 2026 ως μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης που ακολουθεί τη συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα και τον όμιλο CNP Ασφαλιστική.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited, Μιχάλης Λούης, ανέφερε ότι το σχέδιο εθελούσιας εξόδου θα τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 12 μηνών, με λεπτομέρειες που θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τις συντεχνίες και με βάση τις ανάγκες του νέου οργανισμού. Όπως επισημάνθηκε, τα σχέδια εξόδου αποτελούν συνήθη πρακτική σε περιόδους μεγάλης οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ενίοτε ζητούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Εξαγορές και ψηφιοποίηση συρρικνώνουν τραπεζικό τομέα

Υπενθυμίζεται ότι οι κυπριακές τράπεζες έκλεισαν από το 2012 πέραν των 650 υποκαταστημάτων, με μια σειρά από εξελίξεις, όπως το κούρεμα του 2013 που οδήγησε στην απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας από την Τράπεζα Κύπρου, η απορρόφηση του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα το 2018 και μικρότερες εξαγορές που ακολούθησαν, να οδηγούν σε μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα ενώ στη συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα οδηγεί και η ψηφιοποίηση.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Astrobank ανακοίνωσε πρόσφατα και η Alpha Bank.

Ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων, με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ, μειώθηκε το 2024 σε 6.608 από 6.530 το 2023 και 12.853 το 2012.

Ο αριθμος των υποκαταστημάτων των τραπεζών στην Κύπρο μειώθηκε τέλος του 2024 στα 193 από 198 το 2023 και 850 το 2012.