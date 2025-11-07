Χριστοδουλίδης: Στόχος η υπερψήφιση και εφαρμογή φορολογικής μεταρρύθμισης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανακοίνωσή του, χαιρετίζει τη σημερινή έναρξη της συζήτησης στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Όπως τονίζει, πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα δικαιότερο και πιο σύγχρονο φορολογικό σύστημα, που έχει στον πυρήνα του τα νοικοκυριά, και τις επιχειρήσεις, γιατί αφορά άμεσα την καθημερινότητα, τη σταθερότητα και την προοπτική τους.

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η υπερψήφιση και εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2026», αναφέρει.

Η μεταρρύθμιση αυτή, σημειώνει, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια και τη μεσαία τάξη. Τονίζεται ακόμα ότι αυξάνει για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες το αφορολόγητο εισόδημα στα €20.500, ενώ με τις στοχευμένες εκπτώσεις το ποσό αυξάνεται, ανάλογα με τη σύνθεση και τις δαπάνες κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, αναφέρει, θεσπίζονται ουσιαστικά κίνητρα για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια πρώτης κατοικίας και πράσινες επενδύσεις, στηρίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία. Την ίδια στιγμή, προσθέτει, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, με τη μείωση της φορολογίας στα πραγματικά μερίσματα από 17% σε 5% και την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής, διορθώνοντας χρόνιες στρεβλώσεις και ενθαρρύνοντας την επανεπένδυση κερδών σε παραγωγικούς τομείς.

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Μέσα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών αναβαθμίσεων από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης και κατάταξης της κυπριακής οικονομίας στην κατηγορία Α, με προβλέψεις για σταθερή ανάπτυξη και χαμηλό πληθωρισμό, η χώρα μας προχωρεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα», σημειώνει ο Πρόεδρος.

Στόχος, προσθέτει, είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα σε ένα φορολογικό πλαίσιο πιο κοινωνικά δίκαιο, απλούστερο και πιο φιλικό προς την ανάπτυξη. «Μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά την ίδια την προοπτική της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας», αναφέρει.

Καταλήγοντας τονίζει ότι μια Κύπρος που αλλάζει χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα αντάξιο των δυνατοτήτων και των φιλοδοξιών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ