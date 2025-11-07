Ανοιχτός σε αύξηση οικογενειακού εισοδήματος σε €90.000 για φοροελαφρύνσεις ο ΥΠΟΙΚ

Σε κλίμα συναίνεσης, με τοποθετήσεις επί της αρχής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά χωρίς τοποθετήσεις των κομμάτων εντός της συνεδρίασης, παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, το απόγευμα της Παρασκευής.

Παρουσιάζοντας τους στόχους της μεταρρύθμισης και τις προτεινόμενες αλλαγές, ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αυξηθεί η οροφή του οικογενειακού εισοδήματος στο οποίο υπολογίζονται οι φορολογικές εκπτώσεις φυσικών προσώπων στις €90.000, από τις €80.000 που προβλέπεται στα προτεινόμενα νομοσχέδια, σημειώνοντας ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, παρακάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν γραπτό σημείωμα με τις θέσεις τους επί των άρθρων των νομοσχεδίων και όρισε την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα για τις 17 Νοεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βουλευτές επέλεξαν, εντός της Επιτροπής, να μην προβούν σε τοποθετήσεις, αναμένοντας τις γραπτές θέσεις όλων των φορέων επί των νομοσχεδίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ