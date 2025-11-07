ΑΤΑ: Το ΚΕΒΕ απορρίπτει το προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας

Σε έκτακτη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, η Εκτελεστική Επιτροπή του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφασή της για απόρριψη του Πλαισίου Συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), όπως αυτό παρουσιάστηκε στην πρόσφατη κοινή σύσκεψη με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, η απόφαση στηρίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους που, όπως τονίζεται, δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στο προτεινόμενο πλαίσιο.

Όπως αναφέρει οι λόγοι στηρίζονται στο ότι το πλαίσιο:

-Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επανειλημμένες συστάσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

-Να εκσυγχρονίζει το θεσμό της ΑΤΑ, να είναι κλιμακωτό προς όφελος των χαμηλά αμειβομένων για τους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα της ΑΤΑ και να μην δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία.

Το ΚΕΒΕ, καλεί την Κυβέρνηση και το Συνδικαλιστικό Κίνημα να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό πνεύμα για εξεύρεση συμφωνίας προς όφελος της οικονομίας της χώρας, των χαμηλά αμειβομένων και με δικλίδες που να διασφαλίζουν την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι η θέση του ΚΕΒΕ είναι σε πλήρη συνεννόηση με την ηγεσία της ΟΕΒ.