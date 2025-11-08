Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Ενωμένοι και ισχυροί εκτός αίθουσας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ΚΕΒΕ παραμένει ενωμένο και ισχυρό, με κοινό στόχο την προώθηση των συμφερόντων των μελών του και της κυπριακής οικονομίας.

«Το ΚΕΒΕ παραμένει ενωμένο και ισχυρό, με κοινό στόχο την προώθηση των συμφερόντων των μελών του και της κυπριακής οικονομίας» δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σταύρος Σταύρου, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «έντονες αντιπαραθέσεις» στο ΚΕΒΕ. 

Επιπλέον, στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Σταύρου αναφέρει πως «εκτός της αίθουσας, όλους ανεξαιρέτως μας ενώνουν σχέσεις προσωπικής φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη συλλογική μας προσπάθεια».

Τέλος, υπογραμμίζει, πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση μιας ανθεκτικής οικονομίας, με δυνατές επιχειρήσεις και μια ευημερούσα κοινωνία για όλους».

 

