Τράβηξαν χειρόφρενο τα σαλούν-Στο 12% η αύξηση πωλήσεων τον Οκτώβριο

Κάνουν θραύση τα ηλεκτρικά και υβριδικά

Διψήφια αύξηση παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2025 οι εγγραφές ιδιωτικών σαλούν αυτοκινήτων ωστόσο η άνοδος επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7% στις 3.457 από 3.096 τον Οκτώβριο 2024. Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση έφθασε το 27% και ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2024

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.520, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με 4.111 τον Οκτώβριο 2024.

Δεκάμηνο

Όσον αφορά το δεκάμηνο, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,0% και έφτασαν τις 34.782, σε σύγκριση με 33.440 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 12.954 ή 37,2% ήταν καινούρια και 21.828 ή 62,8% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Κάνουν θραύση τα ηλεκτρικά και υβριδικά

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 στο 42,5% (από 49,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,0% το 2024 σε 8,6% το 2025).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,8% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,1%).

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης παρουσίασαν αύξηση 33,8% στα 4.866.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 και έφτασε τις 44.732, σε σύγκριση με 42.930 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

 

