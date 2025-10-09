Άνοδος 27% στις πωλήσεις σαλούν τον Σεπτέμβριο- Η μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο 2024

Τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2024, κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις επιβατικών σαλούν οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8% και ανήλθαν στις 4.364 από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024. Τον Αύγουστο η αύξηση ήταν μόλις 1% ενώ τον Ιούλιο στο 18,6%.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.544, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με 4.428 τον Σεπτέμβριο 2024.

Εννιάμηνο

Όσον αφορά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 3,2% και έφτασαν τις 31.325, σε σύγκριση με 30.344 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.806 ή 37,7% ήταν καινούρια και 19.519 ή 62,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,6% στα 4.559.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 στο 42,8% (από 49,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,0%).

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 132 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, από 119 την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.569 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.311 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 17,5% στα 215, τα βαριά φορτηγά κατά 6,0% στα 534, τα ελαφρά φορτηγά κατά 5,7% στα 3.650, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, στους 170.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 και έφτασε τις 40.212, σε σύγκριση με 38.819 κατά την ίδια περίοδο του 2024.