Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Άνοδος 27% στις πωλήσεις σαλούν τον Σεπτέμβριο- Η μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο 2024

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8% και ανήλθαν στις 4.364 από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024. Τον Αύγουστο η αύξηση ήταν μόλις 1% ενώ τον Ιούλιο στο 18,6%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2024, κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις επιβατικών σαλούν οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8% και ανήλθαν στις 4.364 από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024. Τον Αύγουστο η αύξηση ήταν μόλις 1% ενώ τον Ιούλιο στο 18,6%.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.544, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με 4.428 τον Σεπτέμβριο 2024.

Εννιάμηνο

Όσον αφορά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 3,2% και έφτασαν τις 31.325, σε σύγκριση με 30.344 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.806 ή 37,7% ήταν καινούρια και 19.519 ή 62,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,6% στα 4.559.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 στο 42,8% (από 49,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,0%).

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 132 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, από 119 την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.569 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.311 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 17,5% στα 215, τα βαριά φορτηγά κατά 6,0% στα 534, τα ελαφρά φορτηγά κατά 5,7% στα 3.650, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, στους 170.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 και έφτασε τις 40.212, σε σύγκριση με 38.819 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

 

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα