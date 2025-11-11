Την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου θα συζητήσει ο Γ. Παπαναστασίου στις Βρυξέλλες

Η αποτίμηση προόδου και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου θα βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Παπαναστασίου μεταβαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, όπου θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ και τον Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών Μάικλ Μακγράθ.

«Στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας θα συμμετέχει, επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου, με σκοπό τη συνολική αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», αναφέρεται.

Στόχος της συνάντησης του κ. Παπαναστασίου με τον Επίτροπο Μακγκράθ είναι η συζήτηση των προτεραιοτήτων της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα θέματα της προστασίας των καταναλωτών και του εταιρικού δικαίου, αναφέρεται.

Ο Υπουργός Ενέργειας επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη.