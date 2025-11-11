Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε άνοδο 0,31% και διαμορφώθηκε στις 279,32 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,38 μονάδες με άνοδο 0,29%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 670.027,38 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 0,79%. Άνοδο σε ποσοστό 2,12% σημείωσαν και τα Ξενοδοχεία, ενώ πτώση κατέγραψαν η Εναλλακτική με 0,53% και οι Επενδυτικές με 0,59%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννιαμήνου, με όγκο συναλλαγών 510.289,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8 ευρώ – άνοδος 2,56%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 58.511,70 (τιμή κλεισίματος 1,30 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 29.968,38 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,615 ευρώ – πτώση 0,62%), της Logicom με 29.897 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,74 ευρώ - χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 19.563,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,36 ευρώ – πτώση 0,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 123.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του ΧΑΚ, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Globalwealth Group Plc (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, αποφάσισε όπως οι μετοχές της εταιρείας συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών λόγω της «Γνώμης με επιφύλαξη» και της «Έμφασης θέματος», ως εγείρονται στην Ανεξάρτητη Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστήριου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε), προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς κι’ αφού μελέτησε το περιεχόμενο της ανεξάρτητης Έκθεσης των Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τις μετοχές του εκδότη, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες του εκδότη, θα έχουν εκλείψει.

