Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, στο θρίλερ της ΑΤΑ - Ποια τα βασικά αγκάθια από τις κυβερνητικές αλλαγές

Παρατείνεται το θρίλερ για την ΑΤΑ καθώς μετά το «ναι» των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ στο αναθεωρημένο πλαίσιο της κυβέρνησης, δεν ακολούθησε το «ναι» των συντεχνιών, παρά την υπεραισιοδοξία της κυβέρνησης για κλείσιμο του ζητήματος.

Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ που συνήλθαν χθες το απόγευμα μετά από συνεδρία δύο και πλέον ωρών, εκφράζουν έντονο προβληματισμό επί των τροποποιήσεων που έχουν γίνει και προς τον σκοπό αυτό θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να λάβουν διευκρινίσεις προτού λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και τις διευκρινίσεις που θα δοθούν, θα εξαρτηθεί και η σύγκληση πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης.

Νέες προσεγγίσεις

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε μετά τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΣΥ ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση, ανακοινώνοντας πως οι συντεχνίες θα ζητήσουν άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε προβληματιστεί σε σχέση με το αναθεωρημένο πλαίσιο και τις νέες προσεγγίσεις που παρατίθενται στο κείμενο το οποίο έχει αποσταλεί», επεσήμανε.

Οι δύο τροποποιήσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό ανά διετία αντί ανά έτος που ήταν η πρόνοια στο αρχικό πλαίσιο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εργοδότες, ενώ διαφοροποιήθηκε και το λεκτικό σε ό,τι αφορά την επέκταση της απόδοσης της ΑΤΑ.

Όπως πληροφορείται ο «Π» στο αναθεωρημένο πλαίσιο αναφέρεται ότι «για εφαρμογή και επέκταση της ΑΤΑ, η κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει πολιτικές σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και να εφαρμόζει κίνητρα σε συνεννόηση με την εργοδοτική πλευρά».

Αξιοποίηση απόφασης για κατώτατο

Όπως πληροφορούμαστε, το σημείο που προβληματίζει έντονα τις συντεχνίες είναι η αναφορά στο προσχέδιο για ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό ανά διετία. Στο πλαίσιο των επαφών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το συνδικαλιστικό κίνημα θα επιδιώξει να αξιοποιηθεί και η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της Οδηγίας της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς και των βασικών της διατάξεων και δέχθηκε την προσφυγή της Δανίας κατά της οδηγίας μόνο όσον αφορά δύο συγκεκριμένες διατάξεις.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια δράσης για την αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ενώ το Δικαστήριο ακύρωσε το Άρθρο 5(2) το οποίο περιείχε τα λεπτομερή κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας των νόμιμων κατώτατων μισθών, επιβεβαίωσε τις άλλες διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 5(1) που συνδέει τους κατώτατους μισθούς με την επάρκεια, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, και του Άρθρου 5(4), το οποίο περιλαμβάνει το «όριο αξιοπρέπειας» που βασίζεται στο 50% του μέσου μισθού και στο 60% του διάμεσου μισθού ως βασικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας.

Να αξιοποιηθεί η απόφαση

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του και χθες το μεσημέρι ο κ. Μάτσας μετά τη συνεδρία του γενικού συμβουλίου της ΣΕΚ, η κυβέρνηση «καλείται όπως αξιοποιήσει αυτή την απόφαση».

«Είμαστε ένα από τα πέντε κράτη που δεν έχουμε προσεγγίσει το θέμα στη βάση των υποχρεώσεων των υπολοίπων κρατών μελών και θα πρέπει παρ' αυτά να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες της οδηγίας και παράλληλα θα πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία έτσι ώστε μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους να θέσουμε το πλαίσιο της στρατηγικής μέσα από την οποία θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων για να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», ανέφερε.

Σε ερώτηση σχετικά με τον κατώτατο μισθό, είπε πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στον κοινωνικό διάλογο μέσα από την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου του εργατικού συμβουλευτικού σώματος.

Αναγκαίος ο κατώτατος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Ένας επαρκής κατώτατος μισθός είναι αναγκαίος για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια παραγωγική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Συμβάλλει στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, μειώνει τη μισθολογική τους ανισότητα και την εργασιακή τους φτώχεια, στηρίζει την εγχώρια ζήτηση και ενισχύει τα κίνητρα για εργασία. Επίσης, βοηθά να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων», ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι«κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να κερδίζει τα προς το ζην. Η απόφαση είναι ορόσημο για τους Ευρωπαίους - για την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την οικονομική τους ασφάλεια. Η οδηγία θα εφαρμοστεί με πλήρη σεβασμό των εθνικών παραδόσεων, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και της σημασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δέσμευσή μας είναι ότι η εργασία θα πρέπει να αμείβεται πραγματικά».

Συγκλίσεις

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πρόνοιες στο προσχέδιο συμφωνίας, τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και οι συντεχνίες συμφωνούν στα εξής:

- Σταδιακή επέκταση της απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών (80% την 01/01/2026 από 66,7% που είναι σήμερα, στο 90% από 01/07/2026 και στο 100% την 01/07/2027).

- Εισαγωγή οροφής 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού.

- Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Θα διεκδικήσει αυξήσεις

Παράλληλα, χθες ανακοινώθηκε ότι η ΣΕΚ θα διεκδικήσει σημαντικές αυξήσεις μισθών στη διαδικασία της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρία του γενικού συμβουλίου της, στο οποίο συζητήθηκε επίσης η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η βελτίωση του ύψους παραχώρησης των ταμείων προνοίας και ευημερίας, καθώς και ο κατώτατος μισθός.

Πέρα από αυτό, ο κ. Μάτσας δήλωσε πως έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση που αφορά την ανάγκη ολοκλήρωσης με επιτυχία της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος.

Το βιολί της η κυβέρνηση

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι προσβλέπει σε «αίσιο τέλος» στις διαβουλεύσεις για το θέμα της ΑΤΑ, αισιοδοξία την οποία επανέλαβε και το απόγευμα σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης, στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας.

Αισιοδοξία για επιτυχή κατάληξη είχε εκφράσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα για την ΑΤΑ.