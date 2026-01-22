Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΕΟΑ Πάφου :Σε πλήρη ετοιμότητα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τέσσερα συνεργεία σε καίρια σημεία της επαρχίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την επαρχία, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Συνολικά τέσσερα συνεργεία του ΕΟΑ έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, τα συνεργεία καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πάφου και του Δήμου Ιεροκηπίας, ενώ παράλληλα υπάρχει επιχειρησιακή παρουσία και στους Δήμους Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς.

«Τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε οποιοδήποτε ακραίο καιρικό ή πλημμυρικό φαινόμενο παρουσιαστεί», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου σημείωσε ότι ο καιρός σήμερα είναι βροχερός με σφοδρούς ανέμους, εκφράζοντας ωστόσο την ικανοποίησή του, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση για περιστατικά που να προκαλούν ανησυχία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της επαρχίας. «Αν παρουσιαστεί οτιδήποτε, είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενες κατολισθήσεις ή άλλα σοβαρά φαινόμενα που να χρήζουν παρέμβασης, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση για την επαρχία Πάφου.

Καταλήγοντας, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να επιδείξει αυξημένη προσοχή, να περιορίσει τις μετακινήσεις του στις απολύτως αναγκαίες και όσοι διακινούνται με οχήματα να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας. «Απαιτείται γενικότερη εγρήγορση από όλους μας, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά», κατέληξε.

