Δήμαρχος Κουρίου: «Παγώνει» το Kourium Central Park μετά τις αντιδράσεις - Προχωρούν μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή (ηχητικό)

«Παγώνει» ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του λεγόμενου «Kourium Central Park», ενώ προχωρούν μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου.

Mιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ τελική απόφαση για τη δημιουργία του μεγάλου πάρκου, παρά μόνο ένας αρχικός σχεδιασμός. Όπως εξήγησε, από το 2011 έχουν εκπονηθεί μελέτες που καταδεικνύουν ότι η περιοχή γύρω από το Αργάκι του Μαρκετού εμπίπτει σε ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

«Η ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα είναι αδιαμφισβήτητη», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι το Δημαρχείο πλημμύρισε πρόσφατα, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται εδώ και χρόνια κατά μήκος του ρέματος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο σχεδιασμός του πάρκου προέκυψε ως ιδέα για τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου πρασίνου που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, όμως η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος ήταν λανθασμένη, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους δημότες.

Πάγωμα του έργου μετά τις αντιδράσεις

Μετά την πρόσφατη δημόσια παρουσίαση και τις αντιδράσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παγώσει πλήρως τον σχεδιασμό του πάρκου, αφαιρώντας το έργο από τον προϋπολογισμό του δήμου. «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι που δεν έχει τη συναίνεση της κοινωνίας», ανέφερε ο κ. Γεωργίου, προσθέτοντας ότι το έργο έχει σταματήσει πλήρως και δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου.

Προχωρούν μόνο τα αντιπλημμυρικά

Σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι αυτά θα προχωρήσουν κανονικά, καθώς αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας και βασίζονται σε μελέτες που εκκρεμούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αναφορικά με τις απαλλοτριώσεις γης, σημείωσε ότι θα χρειαστούν να πραγματοποιηθούν κάποιες, αλλά σε σαφώς μικρότερη κλίμακα από ό,τι προέβλεπε το σχέδιο του πάρκου, το οποίο πλέον δεν προχωρεί.

Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε θετική την συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια συγκέντρωση των προηγούμενων ημερών, τονίζοντας ότι η αρχική διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. «Ο διάλογος με την κοινωνία δεν είναι κάτι κακό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αντίδραση των πολιτών βοήθησε τον δήμο να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ενημέρωσης και διαβούλευσης. Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι το μόνο έργο που προχωρεί είναι τα αντιπλημμυρικά, τα οποία χαρακτήρισε αναγκαία και επείγοντα, ενώ δεσμεύτηκε πως μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υπάρξει πλήρης και διαφανής ενημέρωση προς τους πολίτες.

