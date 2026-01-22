Δύο νεκροί από την κακοκαιρία που σάρωσε την Ελλάδα - Σοβαρά προβλήματα στην Αττική, δρόμοι χείμαρροι, απίστευτες εικόνες

«Βροχή» προβλημάτων άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη (21/1) την Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, παραλύοντας τις μετακινήσεις και δοκιμάζοντας τα όρια των υποδομών.

Ο απολογισμός είναι βαρύς, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και έναν λιμενικό εν ώρα καθήκοντος στο Άστρος Κυνουρίας.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 1.000 κλήσεις πανελλαδικά, από τις οποίες οι 670 αφορούσαν στην Αττική για εγκλωβισμούς οδηγών, υπερχειλίσεις ρεμάτων, διακοπές ρεύματος.

Δέντρο έπεσε λόγω της κακοκαιρίας και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στον Νέο Κόσμο. Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Παράλληλα, μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων του 112 συνέθεσαν το σκηνικό μιας κακοκαιρίας που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατέγραψε ποσά βροχής ρεκόρ δεκαετιών.

Με βροχοπτώσεις που ισοδυναμούν με βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες και ακραία φαινόμενα, οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες μετρούν τις πληγές που άφησε το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής μεγάλου ρέματος Ραφήνας

Μήνυμα του 112 εστάλη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονταν κοντά στις εκβολές του μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο της πόλης λόγω της υπερχείλησης του ρέματος.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Μία γυναίκα στη Γλυφάδα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της, ενώ ένας 52χρονος λιμενικός κατέληξε στο λιμάνι στο παράλιο Άστρος όταν προσπάθησε να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών για να μην παρασυρθούν από τους σφοδρούς ανέμους.

Οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τις τελευταίες ώρες τη χώρα δημιούργησαν επικίνδυνες παγίδες στους δρόμους της Αττικής από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα να υπάρξουν εγκλωβισμοί οδηγών σε Λεφ. Καραμανλη, Λεωφόρο Ποσειδώνος και Βουλιαγμενης και μιας οικογένειας σε σπίτι στον Κάλαμο, η οποία ευτυχώς απεγκλωβίστηκε λίγη ώρα αργότερα.

Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στη Δεκέλεια, νερά μπήκαν στη Γραμμή 1 του Μετρό με αποτέλεσμα να κλείσουν σταθμοί, ρέματα υπερχείλησαν, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και κατολισθήσεις, ήχησαν 112 και οδηγοί κινδύνευσαν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι έπεσε βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30, με την πυροσβεστική να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις σε λίγες ώρες.

Για ιστορικό ποσό βροχής που έπεσε στην Αττική, έκανε λόγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Όπως ανέφερε, τα ποσά νερού που έπεσαν πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών, καθώς ανά περιοχές ξεπέρασαν τους 150 τόνους ανά στρέμμα.

Ορμητικά ποτάμια οι δρόμοι στη Γλυφάδα

Σε ορμητικά ποτάμια, που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, μετετράπηκαν δρόμοι σε περιοχές της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Στην οδό Ανθέων, τα νερά της βροχής κατέβασαν από το βουνό μεγάλες ποσότητες λάσπης, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για την κυκλοφορία. Το σημείο θυμίζει χείμαρρο, με την ορμή του νερού να παρασύρει ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά της.

112 στον Ασπρόπυργο: Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρέθηκε η Αττική με συνεχείς βροχοπτώσεις κια την πυροσβεστική να έχει δεχθεί μέχρι τώρα πάνω από 100 κλήσεις για άντληση υδάτων.

Λίγο μετά τις 18.30 ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που επλήγη από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πλημμύρες στο Μοσχάτο: Μισοβυθισμένα στο νερό τα αυτοκίνητα

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στη γέφυρα Μοσχάτου από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή.

Η Σπύρου Λούη κάτω απο την Κηφισσίας έπνιξε αυτοκίνητα!

Όπως φαίνεται στα βίντεο που εξασφάλισε το CNN Greece, τα αυτοκίνητα είναι βυθισμένα μέσα στο νερό και κινούνται με μεγάλη δυσκολία.

Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων νωρίτερα έγινε εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Πλημμύρες στο Μοσχάτο

Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη

Λίγο μετά τις 10.30, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην υπόγεια γέφυρα Σπύρου Λούη στο Μαρούσι

Συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου, κατάφεραν να ανοίξουν τα φρεάτια που έκελισαν απο τον μεγάλο όγκο νερού, στο τμήμα της Σπ. Λούη που περνάει κάτω απο την Λεωφορο Κηφισίας.

Υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Υπερχείλισε αγωγός αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από όμβρια ύδατα. Στο σημείο μετέβη συνεργείο της ΕΥΔΑΠ από νωρίς το απόγευμα, όπου όποτε χρειάζεται κλείνει τη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πειραιά, για λίγα μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η κίνηση επάνω σε αυτό το σημείο.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που έβλεπαν φερτά υλικά να εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού.

Σε οριακό σημείο η στάθμη του νερού στον Κηφισσό

Η στάθμη του νερού στον Κηφισσό στην περιοχή των Απομάχων στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρέθηκε σε οριακό σημείο προκαλώντας φόβους για υπερχείληση.

Λάσπη στο δρόμο από την υπερχείληση του Κηφισσού στη Νέα Φιλαδέλφεια

CNN Greece / Nίκος Ραζής

Υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην Αττική από πρωί της Τετάρτης υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Το ρέμα έχει περάσει πάνω από το δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος για τα αυτοκίνητα.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Βροχή πάνω από 100 χιλιοστά άνα ώρα

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.

Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Σε πολλές περιοχές τις προηγούμενες ώρες σημειώθηκαν καθιζήσεις όπως στο Γραμματικό και το ρέμα της Πικροδάφνης στον Αγ. Δημητριο, όπου εκκενώθηκαν κατοικίες, ενώ φούσκωσε ο Ιλισσός.

Τα νερά του Ιλισσού στην Καλλιθέα έχουν αυξηθεί σε βαθμό που οι Αρχές φοβούνται για υπερχείλιση και πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο σημείο, έσπευσε νωρίτερα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να εποπτεύσει τη στάθμη του ποταμού.

Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισσού

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τετάρτης ήχησε το 112 στην Αττική προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα και ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) αναμένονται:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη:

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

