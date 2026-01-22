Αποφασίζουν σήμερα για τον Έλμο

Σήμερα αποφασίζουν στο δ.σ. του ΡΙΚ για τον Έλμο Νεοκλέους, διευθυντή τηλεόρασης, ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Προσέξτε όμως. Δεν αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα και τις καταγγελίες. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που διορίστηκε και ήταν υπό δοκιμασία, όπως όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι. Δόθηκε ένας χρόνος παράταση (2 υπό δοκιμασία συν 1), μπας και ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά φευ! Και τώρα θα πρέπει ο γενικός διευθυντής που τέθηκε κι αυτός σε διαθεσιμότητα για ένα διάστημα, να προτείνει τη μονιμότητα ή όχι ενός υπαλλήλου που τα περισσότερα χρόνια δεν τον άφησαν να δουλέψει και ήταν σε διαθεσιμότητα. Μύλος! Τόσο μύλος, που θεωρούμε πως η καλύτερη λύση είναι να μονιμοποιήσουν τη διαθεσιμότητά του!

Άλης