Αποδίδει ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Κύπρου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Ο συνδυασμός κερδοφορίας, υψηλού ROTE και υψηλών κεφαλαίων (το σύνολο ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε €2,825 δισ.) δημιουργεί στην κοινότητα των αναλυτών το ερώτημα αν η τράπεζα θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και την απόδοση της στρατηγικής της τράπεζας. Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους  €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξ...

Τράπεζα Κύπρουτράπεζες

