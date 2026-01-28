Κόμπος στο Ευρωκοινοβούλιο: «Η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι ανάγκη, όχι απομόνωση»

Η αυτονομία της ΕΕ είναι απαραίτητη και δεν αποτελεί επιλογή απομόνωσης, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, παρουσιάζοντας, μαζί με την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και της διεύρυνσης της Ένωσης, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωκοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της AFET, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ζούμε σε μια εποχή μετασχηματισμού, με έναν αυξανόμενο αριθμό αλληλένδετων, κλιμακούμενων και επιδραστικών κρίσεων. «Όλα έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα, όλα είναι πολιτικά και δεν υπάρχει πλέον ‘’κανονικότητα’’, κάθε άλλο», σημείωσε ο Υπουργός.

Επισήμανε πως αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα και έχουμε την υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο όπως είναι.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο κ. Κόμπος, υπό το μότο «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», η Προεδρία της Κύπρου έχει διαμορφώσει μια σαφέστερη αντίληψη της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

Ανέφερε πως η αυτονομία είναι απαραίτητη και δεν αποτελεί επιλογή απομόνωσης. Εξήγησε πως σημαίνει να εξοπλίζεται η Ένωση, ώστε να προστατεύει την ασφάλειά της, τα σύνορά της και τους πολίτες της, καθώς και να μειώνει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις. Παράλληλα, σημείωσε, πως σημαίνει την οικοδόμηση και ενίσχυση εταιρικών σχέσεων.

Ως ΕΕ, πρόσθεσε ο κ. Κόμπος, οφείλουμε να οξύνουμε την ανάλυσή μας και να εμπιστευτούμε τα γεωπολιτικά μας ένστικτα, με περισσότερη εμπλοκή, παρουσία, δράση και κινητικότητα.

Ουκρανία

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, τόνισε ότι για την Κυπριακή Προεδρία, παραμένει η κεντρική της προτεραιότητα. «Αποτελεί δοκιμασία για τις ευρωπαϊκές αξίες, καθοριστικό παράγοντα για τη σταθερότητα της Ευρώπης και πεδίο δοκιμής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες», συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων, βρίσκονται υπό επίθεση και η Κύπρος το κατανοεί πλήρως. «Η χώρα μου το έχει βιώσει και συνεχίζει να το υφίσταται, παρά το γεγονός ότι είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μια χώρα που παραμένει υποψήφια προς ένταξη», ανέφερε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως η Ένωση στηρίζει την Ουκρανία σε όλο το φάσμα, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων και μέσω ισχυρών μέτρων και αυτός θα παραμείνει ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας.

Τον Δεκέμβριο, συνέχισε ο κ. Κόμπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-27, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Προεδρίας να διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τον Απρίλιο.

Διατλαντικές σχέσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μία ισχυρή και αμοιβαία επωφελής διατλαντική σχέση είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ασφάλεια της ΕΕ. «Αυτή η μακρόχρονη εταιρική σχέση πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. Επιδιώκουμε τη διατήρηση μιας προοπτικής συνεργασίας και ενός εποικοδομητικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας στους τομείς σύγκλισης, ενώ παράλληλα οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια θετική ατζέντα και να εργαστούμε περαιτέρω στα αμφιλεγόμενα ζητήματα», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, τόνισε ότι με ειλικρίνεια, σταθερότητα στις θεμελιώδεις αξίες μας, σεβασμό στο γεωπολιτικό μας δυναμικό και αυτοπεποίθηση έναντι των συνομιλητών μας, παρακολούθησαν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις. Εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας.

Λωρίδας της Γάζας

Το τρίτο σημείο που έθιξε ο κ. Κόμπος αφορούσε τη Γάζα, λέγοντας ότι στηρίζει πλήρως όλες τις προσπάθειες για ειρήνη και σταθεροποίηση της Λωρίδας, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Οφείλουμε να κινηθούμε σε πλήρη συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να παραμένουμε απλοί παρατηρητές. Η Κύπρος έχει συμβάλει ουσιαστικά στο ανθρωπιστικό πεδίο και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Όλες οι επιλογές για περαιτέρω δράση πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, με διάλογο, αισιοδοξία και στρατηγική ευελιξία, με στόχο την εξεύρεση λύσεων», εξήγησε.

Μέση Ανατολή

Το τέταρτο σημείο αφορούσε την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με τον Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει πως η Κύπρος αποτελεί μέρος αυτού του περιφερειακού χώρου και είναι κράτος μέλος στενά συνδεδεμένο με την περιοχή, όχι μόνο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, αλλά και λόγω μακροχρόνιων και βαθιών σχέσεων με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. «Μπορούμε και θα λειτουργήσουμε ως γέφυρα», είπε.

Υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι ανοικτή προς την περιοχή αυτή, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση το επιβάλλει. Την ίδια ώρα, σημείωσε πως ο αγώνας κατά του ριζοσπαστισμού και οι προκλήσεις της μετανάστευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτήν την περιοχή. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, υπάρχουν και επιπλέον λόγοι για να εστιάσουμε, όπως ο νεανικός πληθυσμός, οι ενεργειακοί πόροι, οι επενδυτικές ευκαιρίες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και τα έργα συνδεσιμότητας.

Επισήμανε πως από την πλευρά της Κύπρου αναλαμβάνονται σημαντικές προσπάθειες στην υλοποίηση του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Χαιρέτισε τις πρόσφατες επισκέψεις υψηλού επιπέδου της ΕΕ στη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, προσθέτοντας ότι πρέπει να προωθηθεί βαθύτερη συνεργασία με τον Κόλπο και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

«Οφείλουμε», ανέφερε, «να εργαστούμε για ουσιαστικά και ποιοτικά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων με τη φιλοξενία άτυπης Υπουργικής συνάντησης ΕΕ–GCC για την ενέργεια». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι διερευνάται η διευκόλυνση διαλόγου και επαφών ΕΕ–GCC και με τον Αραβικό Σύνδεσμο σε υπουργικό επίπεδο, ως ενδιάμεσο βήμα.

Υπογράμμισε πως πρέπει επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες για πρόοδο στις εμπορικές σχέσεις, μέσω συμφωνιών στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. «Αυτή είναι η νέα μας πρόκληση. Ας ενισχύσουμε την αυτονομία μας ανοίγοντας περαιτέρω την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου», συμπλήρωσε.

Ιράν

Αναφερόμενος στο Ιράν, ως το πέμπτο σημείο, ο κ. Κόμπος δήλωσε πως μαζί με την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, οφείλουμε να ενισχύσουμε την προσέγγισή μας προς περιφερειακούς εταίρους, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενεργή και να σέβεται τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

Εξέφρασε παράλληλα πλήρη αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό. «Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης αποτελεί θεμέλιο που βασίζεται σε κανόνες», συμπλήρωσε.

Συρία

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, ο κ. Κόμπος τη χαρακτήρισε ως έναν στενό γείτονα της Κύπρου με τον οποίο μοιραζόμαστε θαλάσσια σύνορα.

«Το μήνυμά μας προς τη Δαμασκό είναι συνεπές: πλήρης σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας. Αυτό συνεπάγεται την τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου», ανέφερε.

Σε σχέση με τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις, κάλεσε για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Για την Κύπρο και για την Ευρώπη, συνέχισε ο ΥΠΕΞ, η σταθερότητα της Συρίας είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και συνδέεται άμεσα με τη μετανάστευση, τη θρησκευτική ανεκτικότητα, την αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού και τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα.

Ινδία

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο Ινδίας–ΕΕ, τόνισε πως σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας, καθώς και την υπογραφή της Εταιρικής Σχέσης Ασφάλειας και Άμυνας Ινδίας–ΕΕ. Πρόσθεσε πως η Κύπρος έχει στηρίξει σταθερά και τις δύο αυτές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Κόμπος, οι σχέσεις με την Ινδία θα πρέπει να συμπληρώνονται από πρωτοβουλίες όπως ο Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). «Η Κύπρος θα εμπλακεί ενεργά με την Ινδία σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και έχουμε ενσωματώσει τις σχετικές αυτές προσπάθειες στον σχεδιασμό μας», συμπλήρωσε.

Ασία

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στην Ασία, τόνισε πως η Κυπριακή Προεδρία θα στηρίξει ενεργά την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με την ASEAN, μέσω εργασιών για την αναβάθμιση της συνεργασίας και δράσεων εξωστρέφειας την άνοιξη.

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, επισήμανε πως θα συνεχίσουν να οικοδομούν πάνω στις υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνιών με βασικούς εταίρους όπως το Μεξικό, η Χιλή και η περιοχή της Mercosur.

Όσον αφορά τη Mercosur, σημείωσε τον πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την παραπομπή της Συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δυτικά Βαλκάνια

Για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι η περιοχή παραμένει τομέας στρατηγικής προτεραιότητας, καθώς επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης. Πρόσθεσε πως η πλήρης ευθυγράμμισή τους με την ΚΕΠΠΑ παραμένει καίριας σημασίας, τονίζοντας πως το ίδιο πρέπει να ισχύει για όλους τους υποψήφιους. «Χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις λόγω γεωπολιτικής παρουσίας ή προθυμίας συνεργασίας με εκείνους που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται. Η αξία τους δεν πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος της δικής μας αυτοεκτίμησης και αξιοπιστίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΕΕ–Κεντρική Ασία

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ–Κεντρικής Ασίας, ο κ. Κόμπος τόνισε πως αυτές έχουν αποκτήσει δυναμική και θα επιδιώξουν να τη διατηρήσουν, πάντα στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της σύγκλισης με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

Για την Αφρική, επισήμανε πως θα προωθηθεί η υλοποίηση του Κοινού Οράματος 2030.

Η Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε ο Υπουργός, στηριζόμενη στις προτεραιότητές της, θα ακολουθήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση.

«Για μια Ευρώπη ενεργή και όχι απλώς αδρανή. Καθοδηγούμενη από την εποχή μας και τις αρχές μας, με στρατηγική κατανόηση και με τη συνειδητοποίηση ότι τα πάντα είναι πολιτικά», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ηγείται διά του παραδείγματος και να αποτελεί πρότυπο ηγεσίας, με άνοιγμα προς τον κόσμο ως καταλύτη για τη στρατηγική μας αυτονομία.

Μ. Ραουνά: Η διεύρυνση αποτελεί το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, κατά την ομιλία της ανέπτυξε δύο κύρια σημεία, αυτό της διεύρυνσης της ΕΕ και τις σχέσεις ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφορικά με τη διεύρυνση, η κα. Ραουνά υπογράμμισε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε διαχρονικά και με αξιοπιστία τόσο κινητήρια δύναμη όσο και φωνή λογοδοσίας, σε μια σχέση αμοιβαιότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της.

Δήλωσε πως η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου ως κράτος μέλος για το οποίο η διεύρυνση έχει ιδιαίτερη σημασία. «Υπήρξαμε μέρος της ιστορικής πέμπτης διεύρυνσης το 2004, όταν ενταχθήκαμε στην Ένωση μαζί με 100 εκατομμύρια άλλους Ευρωπαίους», τόνισε.

«Για εμάς», συνέχισε «αυτό αποτέλεσε την εκπλήρωση της μεγαλύτερης φιλοδοξίας μας από την ανεξαρτησία. Ένα κράτος μέλος που θυμάται καλά, που ζει και αναπνέει από το νοτιοανατολικό σύνορο της Ένωσής μας, το πόσο μετασχηματιστική μπορεί να είναι η διεύρυνση για μια χώρα, για την ευημερία και για τη σταθερότητα». Επισήμανε πως με την προοπτική της ένταξης ήρθε για την Κύπρο η ελπίδα, οι μεταρρυθμίσεις και με την ένταξη μια δυναμική μετασχηματισμού που συνεχίζεται έως σήμερα.

Γνωστοποίησε πως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η περιοδεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενόψει της Προεδρίας ξεκίνησε από τις χώρες της διεύρυνσης, από τα Δυτικά Βαλκάνια και στη συνέχεια από τους ανατολικούς εταίρους. Η κα. Ραουνά τόνισε την πλήρη κατανόηση για το πόσο καθοριστική είναι η διεύρυνση για την ασφάλεια και την ειρήνη. «Ακόμη και αν, για την Κύπρο, η υπόσχεση της ευρωπαϊκής επανένωσης στην ειρήνη παραμένει ανεκπλήρωτη, εξακολουθεί να είναι ζωντανή, ακριβώς λόγω της υπόσχεσης που ενσαρκώνει αυτή η Ένωση: για επανένωση, για τον τερματισμό της κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους, για μια συνολική διευθέτηση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε. Όταν η Κύπρος μιλά για διεθνή νομιμότητα, συνέχισε η Υφυπουργός, εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία — από την Ουκρανία έως τη Γροιλανδία και οπουδήποτε αλλού — μιλά από εμπειρία.

Πρόσθεσε παράλληλα πως σε αυτή τη συγκυρία, η Κύπρος καταθέτει το όραμά της για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Τώρα είναι η στιγμή να εργαστούμε από κοινού για μια Ένωση πιο αυτόνομη και ταυτόχρονα ανοιχτή στον κόσμο», εξήγησε. Συμπληρώνοντας τόνισε πως θα εργαστούν για μία Ένωση ισχυρή εκ των έσω, ικανή να ενεργεί αυτόνομα όταν απαιτείται, αλλά και με αυτοπεποίθηση και δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους όποτε αυτό είναι εφικτό. «Ισχύς μέσω συνεργασιών», ανέφερε προσθέτοντας πως και η «ανοικτότητα ξεκινά από τη διεύρυνση — βασική προτεραιότητα και σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Προεδρία».

Η κα. Ραουνά τόνισε πως η διεύρυνση αποτελεί το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πιο απτή απόδειξη ότι η Ένωση εξακολουθεί να εμπνέει και να έχει υποψήφια κράτη μέλη, διότι παραμένει ο καλύτερος τόπος για να ζει κανείς. Τόνισε πως είναι η δύναμη που διευρύνει τον κοινό μας χώρο ασφάλειας, σταθερότητας και ευκαιριών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενισχύοντας την αξιοπιστία της Ένωσης, τη συνοχή μας και το στρατηγικό μας βάθος. Υπό αυτή την έννοια, σημείωσε η Υφυπουργός, η διεύρυνση δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της Ένωσης. «Και ενώ μιλάμε γι’ αυτήν, οφείλουμε και να την υλοποιούμε, με ρεαλιστική φιλοδοξία, πραγματισμό και όραμα», δήλωσε.

Συμπλήρωσε ότι, εφόσον ορθώς θεωρούμε ότι η διεύρυνση αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα και επένδυση, οφείλουμε να ενεργήσουμε αναλόγως.

Αναφερόμενη στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, τόνισε πως κατέστησε απολύτως σαφές ότι η διεύρυνση αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης. «Δημιουργήθηκε έτσι μια δυναμική, η οποία όμως δεν είναι δεδομένη στο διηνεκές. Πρόκειται για μια δυναμική που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Οφείλουμε να αποδίδουμε εκεί όπου αποδίδουν και οι εταίροι μας. Η Κυπριακή Προεδρία είναι προσηλωμένη σε μια φιλόδοξη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ατζέντα διεύρυνσης, καθοδηγούμενη από την καθιερωμένη μεθοδολογία, την αυστηρή και δίκαιη αιρεσιμότητα, την αρχή των ιδίων επιδόσεων και της αναστρεψιμότητας, με έμφαση στα θεμελιώδη και στα κριτήρια της Κοπεγχάγης», ανέφερε.

Ουκρανία-Μολδαβία

Η Υφυπουργός τόνισε παράλληλα, πως η προώθηση των ενταξιακών διαδικασιών της Ουκρανίας και της Μολδαβίας βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών. «Θα επιταχύνουμε την προπαρασκευαστική εργασία εντός του Συμβουλίου και προγραμματίζουμε δύο χωριστές άτυπες υπουργικές συναντήσεις στην Κύπρο τον Μάρτιο, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, προκειμένου να αποτιμήσουμε την πρόοδο», ανέφερε.

Επισήμανε πως στόχος της Προεδρίας είναι η έναρξη όλων των διαπραγματευτικών συμπλεγμάτων το συντομότερο δυνατόν, όταν το επιτρέψουν οι προϋποθέσεις.

Παράλληλα, συνέχισε η κα. Ραουνά, η Προεδρία δεσμεύεται για συνεχή και ουσιαστική εμπλοκή με όλους τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, με σαφή στόχο την προώθηση τόσο της περιφερειακής ολοκλήρωσης όσο και της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι Ευρώπη», ανέφερε.

«Το λέμε εδώ και χρόνια», συνέχισε, συμπληρώνοντας πως «τώρα όμως είναι η στιγμή να ανοίξει οριστικά η πόρτα».

Ταυτόχρονα, η κα. Ραουνά επισήμανε πως υπάρχουν παράγοντες που δεν συμμερίζονται τα συμφέροντά μας. «Το αντίθετο μάλιστα. Παράγοντες με νεοεπεκτατικές πολιτικές, βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Και οι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων στρέφουν το βλέμμα τους προς εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, η Υφυπουργός παρατήρησε ότι η προοπτική να καταστεί το 28ο κράτος μέλος έως το 2028 είναι φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική, εφόσον η χώρα παραμείνει προσηλωμένη στην πορεία των μεταρρυθμίσεων.

Πρόσθεσε ότι μετά την προσωρινή ολοκλήρωση ενός ακόμη διαπραγματευτικού κεφαλαίου, του Κεφαλαίου 32, μόλις πριν από δύο ημέρες — σαράντα ημέρες μετά την τελευταία Διακυβερνητική Διάσκεψη και μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της Προεδρίας — θα εργαστούν με το Μαυροβούνιο για ουσιαστική πρόοδο κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ανέφερε πως η σύσταση της ειδικής Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας και εργάζεται στενά με τους εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά την Αλβανία, η Υφυπουργός χαιρέτισε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και ενθάρρυνε σθεναρά την περαιτέρω εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους, ιδίως ως προς τα ορόσημα του κράτους δικαίου, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν την προσωρινή ολοκλήρωση των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Για τη Σερβία, η κα. Ραουνά καλωσόρισε τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή προοπτική. Πρόσθεσε πως η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ και η ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας παραμένουν καίριας σημασίας και θα ανοίξουν τον δρόμο για πρόοδο. «Στηρίζουμε πλήρως τον Διάλογο Βελιγραδίου–Πρίστινας και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τόσο τη Σερβία όσο και το Κόσοβο να εμπλακούν εποικοδομητικά», ανέφερε.

Για τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Υφυπουργός είπε πως η υλοποίηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων και υποχρεώσεων παραμένει καθοριστική. «Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και τις δύο χώρες σε αυτή την πορεία», επισήμανε.

Γεωργία

Όσον αφορά τη Γεωργία, η Υφυπουργός δήλωσε πως δυστυχώς, οι επιλογές της κυβέρνησής της έχουν οδηγήσει de facto στην αναστολή της ενταξιακής της πορείας. Ωστόσο, συνέχισε, οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του γεωργιανού λαού.

Τουρκία

Σε σχέση με την Τουρκία, είπε πως παραμένει υποψήφια χώρα και η Κυπριακή Προεδρία δεν συνιστά περίοδο αδράνειας για τις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας.

Αντιθέτως, ανέφερε η κα. Ραουνά, μπορεί να αποτελέσει το ακριβώς αντίθετο. «Θα επιδιώξουμε μια συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση, με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, όπως έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τις καθιερωμένες αιρεσιμότητες», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε πως η πρόοδος στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΠΑ — που παραμένει στο ανησυχητικά χαμηλό 4% —, η δέσμευση στις σχέσεις καλής γειτονίας και η ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, παραμένουν ουσιώδεις προϋποθέσεις. Επισήμανε ότι οι κανόνες της διεύρυνσης ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτό αποτελεί στοιχείο αξιοπιστίας της Ένωσης.

Σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου

Αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, η Υφυπουργός τόνισε ότι βρίσκονται σε μια ευπρόσδεκτη φάση ανανέωσης. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, συνέχισε, η ενίσχυση των σχέσεων με έναν στρατηγικό εταίρο που συμμερίζεται τις ίδιες αξίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι απολύτως αναγκαία.

Επισήμανε ότι η πρώτη σύνοδος κορυφής τον περασμένο Μάιο αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, έδωσε θετική ώθηση και έκτοτε, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, μεταξύ άλλων στους τομείς της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και της εμπορίας εκπομπών.

Διαμήνυσε πως η Προεδρία θα εργαστεί εντός του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της εντολής που θα εξουσιοδοτεί την Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Χαιρέτισε δε τη συμφωνία για την επανένταξη στο πρόγραμμα Erasmus+, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τις επαφές μεταξύ των πολιτών.

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως η άμυνα και η ασφάλεια αποτελούν κοινή προτεραιότητα για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα.

Γνωστοποίησε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η δεύτερη σύνοδος κορυφής ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου

«Είμαστε έτοιμοι, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, να διευκολύνουμε τη σχετική διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και πρωτοκόλλων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση», δήλωσε.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός είπε πως η επιτυχία της Προεδρίας της Κύπρου, θα κριθεί από τα αποτελέσματα και από τη συλλογική ικανότητα να δρουν από κοινού. «Σε αυτή την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό εταίρο. Η ενότητα της Ευρώπης είναι η δύναμή μας και, μαζί, οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε στην πράξη», κατέληξε.

