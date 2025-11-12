Φόρουμ Οικονομίας ΑΚΕΛ: Θεματική συζήτηση για μαζική αγορά ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών

Στις κρίσιμες προκλήσεις που επηρεάζουν την οικονομία του τόπου και στην ανάγκη αλλαγής προτεραιοτήτων στο αναπτυξιακό μοντέλο της κυπριακής οικονομίας, θα αφιερωθεί το φετινό Φόρουμ Οικονομίας του ΑΚΕΛ, με τίτλο «Στρατηγική για το μέλλον: Στέγη, Κλίμα, Ενέργεια».

Κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο θα είναι ο Jeffrey Sachs, Οικονομολόγος, Σύμβουλος ΟΗΕ για SDGs με θέμα: Από τις Παγκόσμιες Προκλήσεις στη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη

Όπως ανακοινώθηκε, στόχος του Φόρουμ είναι να αναδείξει την ανάγκη για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού με όραμα και κοινωνικά αντανακλαστικά διασφαλίζοντας βιωσιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα για τις επόμενες γενιές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν οι μεγάλες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, όπως είναι η αντιμετώπιση των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων, το στεγαστικό πρόβλημα και η μαζική αγορά ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, η κλιματική κρίση και τα ενεργειακά αδιέξοδα.

Στη θεματική συζήτηση: «Μαζική Αγορά Ακινήτων και Στεγαστική Κρίση. Δικαίωμα ή προνόμιο;», θα καταθέσουν τις απόψεις τους:

Άριστος Δαμιανού, Μέλος Πολιτικού Γραφείου, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ)

Ilaria Salis, Ευρωβουλεύτρια, Ειδική Επιτροπή για τη στεγαστική κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Στέλιος Γαβριήλ, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)

Το τέταρτο κατά σειρά Φόρουμ Οικονομίας του ΑΚΕΛ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό.