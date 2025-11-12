Εργοδότες: Η οδηγία ΕΕ δεν επιβάλλει επέκταση συλλογικών συμβάσεων

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Οδηγία για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς και το Ύψος του Κατώτατου Μισθού ως ποσοστό του Εθνικού Διάμεσου Μισθού, σχολιάζουν με ανακοινώσεις τους ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, επισημαίνοντας ότι η οδηγία δεν επιβάλλει επέκταση συλλογικών συμβάσεων.

Το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι στην Κύπρο υπάρχουν αρκετά μέτρα που υποβοηθούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως είναι ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, ο Νόμος για την Αναγνώριση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ο περί Συντεχνιών Νόμος, η ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, το Δικαστήριο έκανε σαφές ότι δεν υποχρεώνονται τα Κράτη Μέλη να επιβάλουν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων όπως ισχυρίζονται οι συντεχνίες. «Η οδηγία απαιτεί την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου αλλά δεν παραβιάζει την ελευθερία των μερών να μην συμβάλλονται ή να καθορίζουν μόνα τους τους όρους», σημειώνει.

Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι το όριο του 80% για κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις νοείται μόνο ως δείκτης που ενεργοποιεί την υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου δράσης από τα Κράτη Μέλη για προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για καθορισμό των μισθών.

«Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται ποσοστό κάλυψης 80% από συλλογικές συμβάσεις», τονίζει προσθέτοντας ότι η οδηγία δεν επιβάλλει την προσχώρηση μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις», αναφέρει.

Επίσης, προσθέτει, η οδηγία δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη να κηρύσσουν τις συλλογικές συμβάσεις ως υποχρεωτικές,

«Σε σωρεία ρυθμίσεων τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία των Οργανώσεων και στο δικαίωμα τους να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν ελεύθερα και οικειοθελώς συλλογικές συμβάσεις», τονίζει.

Παράλληλα, η ΟΕΒ αναφέρει ότι σύμφωνα με την ίδια Οδηγία «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού».

Διευκρινίζεται ότι η Οδηγία σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στις χώρες Μέλη να καθορίσουν τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό στα πιο πάνω ποσοστά.

Σύμφωνα με στοιχεία ημερομηνίας 30/10/2025 που δημοσιεύονται στην επίσημη Ιστοσελίδα WAGE-UP.ETUC.ORG της ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστών Οργανώσεων) η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών έχουν Εθνικό Κατώτατο Μισθό πολύ χαμηλότερο του 60% του αντίστοιχου εθνικού διάμεσου και πολύ χαμηλότερο από το 50% του εθνικού μέσου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 13ο ή και 14ο μισθό όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία, ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου μισθού, το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι:

· στην Εσθονία 42%,

·στην Τσεχία 45%,

·στην Λετονία 46%,

·στην Κροατία 47%,

·στην Ολλανδία 48%,

·στην Λιθουανία και την Ελλάδα (με 14 μισθούς) 49%,

·σε Βέλγιο – Ουγγαρία – Ιρλανδία 50%,

·σε Γερμανία – Βουλγαρία – Σλοβακία 51%,

·σε Κύπρο και Ισπανία 53%,

·στο Λουξεμβούργο 54%.

· στη Μάλτα 55%

· στη Ρουμανία 57%

· σε Πολωνία και Πορτογαλία 59%

·στη Σλοβενία 61%

·στη Γαλλία 62%

·Σε Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός.

Σε σχέση με τους μέσους μισθούς κάθε χώρας, η εικόνα είναι ανάλογη.

Η ΟΕΒ ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συμβάλει στην ορθολογική ρύθμιση του ύψους του εθνικού κατώτατου μισθού με αντικειμενικά κριτήρια που θα διασφαλίζουν όχι μόνο την επάρκεια του αλλά και θα προστατεύουν την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.