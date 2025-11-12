Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος πύλη επενδύσεων για Ευρώπη και Μέση Ανατολή»

Τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην εμβάθυνση και διεύρυνση των εμπορικών δεσμών με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στο 3ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Κύπρου, που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε, η σφυρηλάτηση πιο ισχυρών επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου με χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και κατά τη διάρκεια της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Κύπρος είναι η είσοδος για επενδύσεις όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και για την περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, διευκρινίζοντας ότι σε αυτήν περιλαμβάνεται και η Ινδία.

«Μια χώρα από την οποία –ειδικά το τελευταίο διάστημα, μετά την επίσκεψη του κ. Μόντι στην Κύπρο– βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον ινδικών εταιρειών να προσεγγίσουν τη χώρα μας ως σημείο εισόδου στην Ευρώπη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην εμβάθυνση των επιχειρηματικών σχέσεων με την Ελλάδα, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου.

«Πέρα από τα θέματα εθνικής σημασίας, δίνουμε έμφαση στην ανάγκη να ενισχύσουμε τη σχέση μας σε πολλούς άλλους τομείς με προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι τεράστιες. Υπάρχουν προοπτικές που μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε σαφώς περισσότερο», επισήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, χαιρέτισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των Διακυβερνητικών Διασκέψεων στην ενίσχυση των εκατέρωθεν επενδύσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Χαίρομαι γιατί βλέπω ένα αυξημένο ενδιαφέρον από ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν στην Κύπρο. Βλέπουμε το ίδιο και από πλευράς κυπριακών εταιρειών να επενδύσουν στην Ελλάδα», σημείωσε.

Ακόμη, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, η χώρα έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Έχουμε πετύχει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος κάτω από το 60%, επιστρέψαμε στην επενδυτική βαθμίδα “Α” για πρώτη φορά από το 2011 και έχουμε ποσοστό ανεργίας που φτάνει στα επίπεδα του 2008, κάτω από 5%. Παράλληλα, βλέπουμε μια συνεχή ροή ποιοτικών ξένων επενδύσεων στη χώρα μας τόσο από τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όσο και από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», ανέφερε σχετικά.

Νωρίτερα, λόγω του προγράμματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέρος του χαιρετισμού του ανέγνωσε στο Φόρουμ η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Σε αυτό το μέρος του χαιρετισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε εκ νέου την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου και τις δυναμικές προοπτικές που διανοίγονται.

«Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία το διεθνές οικονομικό σύστημα αναδιατάσσεται και η αβεβαιότητα είναι διάχυτη. Οι νέες εμπορικές πολιτικές και οι τάσεις προστατευτισμού, οι μεταβαλλόμενες ισορροπίες στις αλυσίδες εφοδιασμού, το ψηλό κόστος ενέργειας και οι προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, δημιουργούν ένα πιο σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον για όλες τις οικονομίες», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι και οι συζητήσεις στην Ευρώπη για ένα νέο «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» «επιβεβαιώνουν ότι η επόμενη δεκαετία θα κριθεί από την ικανότητά μας να συνδυάσουμε την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και, φυσικά, την κοινωνική συνοχή».

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, για αναβολή της έναρξης εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές (ETS2) κατά ένα έτος, σημειώνοντας ότι αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ακριβώς της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της.

«Χαίρομαι γιατί μαζί με την Ελλάδα προωθήσαμε την ιδέα για μετάθεση αυτής της υποχρέωσης για να αποφύγουμε περαιτέρω πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών μας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην έμφαση που αποδίδει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση κατέθεσε «μετά από δύο δεκαετίες, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, που ενθαρρύνει την παραγωγική δραστηριότητα και προσελκύει επενδύσεις».

«Μια μεταρρύθμιση που βασίζεται στον ιδεολογικό μας προσανατολισμό, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και στοχευμένη στήριξη σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη, με έμφαση στη μεσαία τάξη, την οικογένεια, τη νέα γενιά και τις κυπριακές επιχειρήσεις», όπως είπε.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι με τη θεσμοθετημένη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Συνόδου, αποτελεί πολύτιμο θεμέλιο στην προσπάθεια «για περαιτέρω θωράκιση των οικονομιών και των κοινωνιών μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο — προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική μετάβαση, αλλά και η ανάγκη να διασφαλίσουμε βιωσιμότητα, συνοχή και ανταγωνιστικότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα».

ΚΥΠΕ