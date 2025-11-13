Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδόματα σε Ελλαδίτες φοιτητές, επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων  φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025, ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αφορά Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι οικογένειες των οποίων έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα και Κύπριoυς φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οικογένειες των οποίων έχουν επαναπατρισθεί.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. 

Ως εκ τούτου καλούνται οι οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή μετά το πέρας της προθεσμίας.

