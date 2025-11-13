Άρχισε ο διάλογος κοινωνικών εταίρων για τη διαφάνεια στους μισθούς

Άρχισε την περασμένη εβδομάδα ο διάλογος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την οδηγία για τη διαφάνεια στους μισθούς.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων και τη μάχη που δίνεται για την ΑΤΑ με την προοπτική περαιτέρω επέκτασής της μέσω του κατώτατου μισθού, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ενώπιόν τους ακόμη ένα σημαντικό εργασιακό ζήτημα.

Με βάση την οδηγία για τη διαφάνεια στους μισθούς, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να ζητούν σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το ατομικό επίπεδο της αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο, για εργαζόμενους που εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας.

Επίσης θα μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζονται οι αμοιβές και η μισθολογική εξέλιξη και τα οποία οφείλουν να είναι αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο.

Οι εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως στην αρμόδια εθνική αρχή στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον οργανισμό τους.

Οι εταιρείες με 100 ως 250 εργαζόμενους θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις ανά τριετία. Αν διαπιστωθεί μισθολογικό χάσμα άνω του 5%, το οποίο δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά, με ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, οι εταιρείες θα καλούνται να αναλάβουν δράση με τη μορφή κοινής αξιολόγησης των αμοιβών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Προστίθεται ότι θα απαγορεύεται το απόρρητο του μισθού.

Σύμφωνα με την ΣΕΚ, η ενσωμάτωση της οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξουδετέρωση του χάσματος στις αμοιβές και στη δημιουργία κουλτούρας, εντός των επιχειρήσεων, ότι η αμοιβή ενός εργαζομένου δεν είναι συνυφασμένη με το φύλο αλλά με τα προσόντα, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα χρόνια εργασίας. Το συντομότερο δυνατό το προσχέδιο της νομοθεσίας θα οδηγηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ώστε να λάβει την τελική του μορφή.

Η συντεχνία εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη και για το γεγονός ότι υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως επισπευσθεί ο διάλογος ώστε η Κύπρος να είναι έτοιμη να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία στις 7 Ιουνίου 2026.

Στο 10% το χάσμα απασχόλησης

Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Έμφυλες Στατιστικές 2025», το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 12,2% (τελευταία προκαταρτικά διαθέσιμα στοιχεία 2023) από 11,9% το 2022, καταγράφοντας σταδιακή αύξηση από το 2021 που ήταν και 11%. Το 2020 ανερχόταν στο 9,9%.

Το χάσμα απασχόλησης στην Κύπρο (στοιχεία Eurostat) ανήλθε το 2024 στο 10% από 9% το 2023 και 10,9% το 2022. Στο 10% είναι το χάσμα απασχόλησης και στην ΕΕ.

Όπως δείχνουν προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε στις 29 Οκτωβρίου η Στατιστική Υπηρεσία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.476 σε σύγκριση με €2.375 το δεύτερο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,2%. Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.656 και των γυναικών στα €2.251. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,7% αντίστοιχα.

Παραμένει το παγκόσμιο «Pay Gap»

Παρά την ισχύουσα νομική προστασία, το παγκόσμιο «Pay Gap» μεταξύ των δύο φύλων παραμένει και σύμφωνα με στοιχεία των ΗΠΑ, οι γυναίκες κέρδιζουν 20 σεντς για κάθε δολάριο που κέρδιζουν οι άνδρες, κατά μέσο όρο.