Πέφτουν υπογραφές για την ΑΤΑ - Τι περιλαμβάνει η καταρχήν συμφωνία

Υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 14.00, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη συνάντηση που είχε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @Christodulides με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις 14:00 σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο συνάντηση για την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 13, 2025

Σκιαγραφώντας το τελικό πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ΑΤΑ θα αποδοθεί στο 80% την 1/1/2026, στο 90% την 1/7/2026 και στο 100% την 1/7/2027. Από εκεί και πέρα η ΑΤΑ θα αποδίδεται στο 100% κάθε Ιούλιο. Για την απόδοση της ΑΤΑ θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ο μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης του προηγούμενου έτους, ο οποίος πρέπει να είναι θετικός.

Επίσης, θα υπάρχει πλαφόν στην απόδοση της ΑΤΑ για πληθωρισμό μέχρι 4%. Αν ο πληθωρισμός είναι πάνω από 4%, η ΑΤΑ θα αποδίδεται μόνο μέχρι το 4%.

Ακόμα, προβλέπεται η συνεδρίαση διευρυμένης συνόδου στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που θα παρέχει συστάσεις, όταν υπάρχει οικονομική κρίση.

Ο κ. Ματθαίου, είπε ότι οι συντεχνίες έμειναν ικανοποιημένες μετά τη συνάντηση.

Για το θέμα του κατώτατου μισθού, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι διασυνδέεται ο εθνικός κατώτατος μισθός με την ΑΤΑ, μέσω της ενσωμάτωσης ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα των δύο προηγούμενων ετών. Το ζήτημα της απόδοσης του κατώτατου μισθού θα συζητηθεί εκ νέου το 2028, είπε.

Παρόντες στην πρωϊνή συνάντηση υπό τον Πρόεδρο ήταν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων συντεχνιών, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Οι ίδιοι αναμένεται να είναι παρόντες και στην υπογραφή της συμφωνίας το μεσημέρι, μαζί με τους εκπρόσωπους των εργοδοτικών οργανώσεων.

Ανά διετία η απόδοση ΑΤΑ στον κατώτατο

Από την πλευρά του, ο ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι δεν έχουν δει ακόμη τα τελικά κείμενα της συμφωνίας, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι, όπως πληροφορήθηκε, η ουσία δεν αλλάζει, μετά τη συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο. Συγκεκριμένα, παραμένει το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν οι εργοδοτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το οποίο η απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό γίνεται ανά διετία και αναδιατυπώθηκε το σημείο που αφορούσε τα κίνητρα προς τους εργοδότες για επέκταση του θεσμού, ανέφερε.

Ο κ. Αντωνίου εκτίμησε ότι μπορεί να υπογραφούν τρία κείμενα, ένα που να αφορά τη συμφωνία για την ΑΤΑ, ένα που να αφορά τον κατώτατο μισθό και ένα που να αφορά τα κίνητρα προς τους εργοδότες.

Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν την πρόθεση να προβούν σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας στις 2μμ.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ