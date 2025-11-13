Ξανά τα ίδια στον βιότοπο Ακρωτηρίου: Αναμένεται νέο πρόστιμο €20.000 σε συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία

Ενώ ακόμα δεν έπεσε σχεδόν καμία σταγόνα νερού βροχής στη Λεμεσό, για άλλη μια φορά στον υγροβιότοπο της Αλυκής Ακρωτηρίου έχουμε τα ίδια προβλήματα, με τεράστιες ποσότητες νερού αμφιβόλου ποιότητας να βρίσκονται μέσα στον υγροβιότοπο προκαλώντας ξανά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Με καταγγελία της η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria αναφέρει ότι, σε επιτόπια επίσκεψή τους στην περιοχή, υπάρχει «αδικαιολόγητη παρουσία και όγκος νερού για τα δεδομένα της εποχής». Το πρόβλημα στην περιοχή είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια και, αν και έχει συζητηθεί πολλάκις, παραμένουμε απλά και μόνο στις διαπιστώσεις. Τα διάφορα τμήματα και οργανισμοί παραδέχονται το πρόβλημα αλλά δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν ποιου είναι ευθύνη και αρμοδιότητα να βρει λύσεις, την ώρα που το πρόβλημα συνεχίζεται. Ταυτόχρονα τα διάφορα έργα που επιβαρύνουν την περιοχή συνεχίζουν κανονικά.

Η Terra Cypria ζητά εξηγήσεις από τους αρμοδίους (Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΟΑ Λεμεσού και άλλους), ενώ με ανακοίνωση αναφέρεται και στα έργα που γίνονται στην περιοχή που, όπως υποστηρίζει, «είτε απορρίπτουν τα νερά αποστράγγισής τους μέσα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων είτε τα αφήνουν να εισρέουν από διάσπαρτα σημεία βόρεια του υγροτόπου», προσθέτοντας ότι «όλες οι ροές καταλήγουν ανεξέλεγκτα, χωρίς διαχείριση και χωρίς άδεια, μέσα στον υγρότοπο, όπως και πέρσι, αλλά και μέσα στη θάλασσα. Παράλληλα, συνεχίζει να παρατηρείται δυσωδία, λάσπη και ευτροφισμός, ενδείξεις που παραπέμπουν σε βοθρολύματα εντός του Υγροτοπικού Συστήματος Ακρωτηρίου, δημιουργώντας μία αποκαρδιωτική εικόνα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Νέα «καμπάνα» €20.000

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», στην περιοχή γίνεται αυτή τη στιγμή -μεταξύ άλλων αναπτύξεων- ένα μεγάλο ιδιωτικό έργο διαχωρισμού οικοπέδων το οποίο έχει αναλάβει συγκεκριμένη γνωστή εργοληπτική εταιρεία. Στους όρους αδειοδότησης του έργου υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για τη διαχείριση του νερού αποστράγγισης, ενώ τα έργα που εκτελούνται αφορούν επίσης και την εγκατάσταση των δικτύων των διαφόρων υπηρεσιών από τους ιδιοκτήτες του τεμαχίου. Φαίνεται ότι οι εκτεταμένες εκσκαφές στο σημείο οφείλονται σε αυτές τις εργασίες. Στην εν λόγω εταιρεία, για το ίδιο έργο, επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 πρόστιμο €20.000 ευρώ που είναι το ανώτατο εξώδικο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το πρόστιμο αφορούσε παράνομες απορρίψεις νερού σε μη αδειοδοτημένα σημεία, τα οποία μόλυναν την αλυκή και τη λίμνη Μακριά.

Μιλώντας στον «Π», ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Λάκης Μεσημέρης, ανέφερε ότι και τώρα υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, το οποίο διαπίστωσε με επιτόπια επίσκεψή του στην Αλυκή Ακρωτηρίου. Εξήγησε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες για να ληφθούν μέτρα προς επιβολή της νομοθεσίας και να τιμωρηθούν οι παραβάτες με ό,τι προβλέπει ο νόμος. Η νομοθεσία προβλέπει το ανώτατο πρόστιμο των €20.000 ευρώ, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος αναμένεται να προχωρήσει και σε περαιτέρω μέτρα ετοιμάζοντας έκθεση για λήψη νομικών μέτρων κατά του εργολάβου, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει επανάληψη από τον ίδιο εργολάβο στο ίδιο σημείο. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί ακόμα και αναστολή των εργασιών αν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση.