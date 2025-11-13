Δημοσκόπηση Reporter: Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για την πρωτιά, με άνεση στη Βουλή το κόμμα του Φειδία

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παραμένουν στην πρώτη θέση των επιλογών των ψηφοφόρων ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reporter. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η Άμεση Δημοκρατία, το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου μπαίνει με σχετική άνεση στη Βουλή με ποσοστό σχεδόν 6%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της IMR που πραγματοποιήθηκε από τις 3-10 Νοεμβρίου με δείγμα 1000 άτομα, αν αύριο είχαμε Βουλευτικές Εκλογές, πρώτος το νήμα θα έκοβε ο ΔΗΣΥ, με ποσοστό 18,3%, και δεύτερο το ΑΚΕΛ με 17.6%.

Στην τρίτη θέση όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις παραμένει το ΕΛΑΜ με ποσοστό 13,4%. Τέταρτο εμφανίζεται το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με ποσοστό 10,1% και πέμπτο το ΔΗΚΟ, που καταγράφει 7,1%. Όπως σημειώνεται, το Άλμα τον Ιούνιο βρισκόταν στο 12%, γεγονός που υποδηλοί πτώση σχεδόν δύο μονάδων, η οποία ενδεχομένως να εξηγείται και από την είσοδο του κόμματος του Φειδία στο κομματικό σκηνικό. Η εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε άλλη μείωση της διαφοράς μεταξύ του Άλματος και του ΔΗΚΟ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι επόμενες δημοσκοπήσεις για να φανεί κατά πόσον η Άμεση Δημοκρατία θα έχει περαιτέρω άνοδο, σταθεροποίηση ή και πτώση.

Αυτό που ισχύει πάντως είναι ότι το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της επικείμενης ίδρυσής του, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έρευνα κοινής γνώμης και δείχνει ότι μπορεί με ευκολία να βρεθεί στη νέα Βουλή, καθώς καταγράφει ποσοστό 5,7%, αφήνοντας πίσω του τρία υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα. Πολύ κοντά στην είσοδό του στη Βουλή φαίνεται να είναι και το Volt, με 3,1%.

Πιο χαμηλά σε σχέση με το προηγούμενο βαρόμετρο, σύμφωνα με την ανάλυση του Reporter κινούνται οι Οικολόγοι, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό. Τόσο τον Μάρτιο όσο και τον Ιούνιο βρίσκονταν στο 3%, και πολύ πιο κοντά στην επιστροφή τους στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ενώ σήμερα καταγράφουν 2,5%. Η ΕΔΕΚ κινείται στο 1,9%, χωρίς μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τα προηγούμενα βαρόμετρα. Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η εικόνα για τη ΔΗΠΑ, η οποία εμφανίζεται τελευταία πριν από το «άλλο», με μόλις 1%, χωρίς να καταγράφει οποιαδήποτε βελτίωση. Πάνω από την ΔΗΠΑ βρίσκονται οι Ενεργοί Πολίτες-Κυνηγοί με 1,3%.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ποσοστά, αν αύριο είχαμε εκλογές, το 0,8% θα ψήφιζαν κάποιο άλλο κόμμα, ενώ το 1,2% θα έριχναν λευκό ή άκυρο. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 7,1%, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 11% του Ιουνίου, ενώ ακόμη 6% αναφέρουν ότι προτίθενται να τηρήσουν αποχή. Ποσοστό 2,9% δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση.