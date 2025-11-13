Αυξημένος βαθμός σύγκλισης επιτοκίων Κύπρου με ευρωζώνης, λέει η ΚΤΚ

Παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης του μέσου όρου των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια, αναφέρει σε ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, από τον Ιούλιο 2024 δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσίευσε η ΚΤΚ, σε ό,τι αφορά στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά (νέες εργασίες) ο μέσος όρος όλων των νομισματικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) στην Κύπρο ήταν 1,10%, ενώ όλα τα ΝΧΙ στην ευρωζώνη ήταν 1,74%.

Τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες (νέες εργασίες) ήταν στην Κύπρο 1,24% ενώ στην ευρωζώνη 1,90%.

Αναφορικά με τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, (νέες εργασίες - νέες συμβάσεις) ήταν 3,03% στην Κύπρο και 3,34% στην ευρωζώνη.

Τα επιτόκια δανείων έως ενός εκατομμυρίου ευρώ προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, (νέες εργασίες - νέες συμβάσεις) ήταν στην Κύπρο μέσος όρος 4,20%, ενώ επιτόκια δανείων άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, (νέες εργασίες - νέες συμβάσεις) ήταν στην Κύπρο μέσος όρος 3,84%.

Η μηνιαία δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων επιτοκίων, αναφέρει η ΚΤΚ, συμβάλλει στην ευκολότερη ενημέρωση του κοινού, παρέχοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση σε πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

"Παρά το ότι είναι νωρίς να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας φαίνεται να αντικατοπτρίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία επιτοκίων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης του μέσου όρου των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια" σημειώνει η ΚΤΚ.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σταθμικού μέσου επιτοκίου στη βάση στοιχείων που τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στην ΚΤΚ για τις πιο κάτω κατηγορίες καταθέσεων και δανείων, νέες καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους από νοικοκυριά, νέες καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτους από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, νέα δάνεια για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, νέα δάνεια έως €1 εκατ. προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, νέα δάνεια άνω του €1 εκατ. προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από νοικοκυριά, υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας έως 2 έτη από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες, υφιστάμενα δάνεια για αγορά κατοικίας με διάρκεια άνω των 5 ετών προς νοικοκυριά και υφιστάμενα δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες.

Τα στοιχεία, σημειώνει η ΚΤΚ, αναφέρονται στα επιτόκια που εφαρμόζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ, από/προς νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατοίκους της ευρωζώνης. Τα στοιχεία υπολογίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια για κάθε κατηγορία καταθέσεων και δανείων και τα σταθμικά μέσα επιτόκια είναι ευαίσθητα σε τιμές απομακρυσμένες από τον μέσο όρο (outliers).

"Η ΚΤΚ με γνώμονα τη εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού σε χρηματοοικονομικά θέματα. Ως εκ τούτου, οι μελλοντικές δημοσιεύσεις ενδέχεται να εμπλουτιστούν με συμπληρωματική σχετική πληροφόρηση. Νοείται ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αποτείνονται στα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα για ενημέρωση για τα προσφερόμενα επιτόκια" καταλήγει.

