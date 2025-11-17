Ermes Department Stores: Κέρδη €15 εκατ. το εξάμηνο 2025 λόγω πώλησης Superhome Center

Κέρδη €15,3 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025, Ermes Department Stores λόγω κυρίως της πώλησης του Superhome Center.

Με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 που ανακοινώθηκαν στο χρηματιστήριο, το Συγκρότημα της Ermes Department Stores Plc κατέγραψε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €5,9 εκατ. σε σχέση με €7,7 εκατ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί ένεκα της διάθεσης της θυγατρικής Superhome Center DIY Ltd αλλά και της συμφωνίας διάθεσης των δραστηριοτήτων των πολυκαταστημάτων της εταιρείας, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €2,3 εκατ. σε σχέση με €1,4 εκατ. το 2024. Από αυτά, ποσό €1,3 εκατ. οφείλεται σε κέρδη από διάθεση καταστημάτων που έγιναν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. της ολοκλήρωσης της διάθεσης της Superhome, σε σχέση με κέρδος €169 χιλ. το 2024.

Η καθαρή αξία στον ισολογισμό του Συγκροτήματος Ermes στις 30 Ιουνίου 2025 ήταν €3.4κ σε σχέση με αρνητική θέση €1.8εκ στις 30 Ιουνίου 2024.

Πώληση Superhome Center (DIY) Limited

Στις 31 Ιανουαρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πώληση 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Superhome Center (DIY) Limited στην Vasilitsi DIY Limited. Με βάση την συμφωνία, η πώληση είναι με εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2025. Το συνολικό τίμημα πώλησης ανέρχεται στα €94.000.000 δεδομένου ότι εκδοθεί εντός 6 χρόνων η τελική έγκριση του καταστήματος που διατηρεί η θυγατρική εταιρεία στη Λεμεσό και δεδομένου ότι το κατάστημα δεν αναγκαστεί να κλείσει για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 60 μέρες πριν την έκδοση της τελικής έγκρισης. Σε αντίθετη περίπτωση το συνολικό τίμημα πώλησης θα ανέρχεται στα €84.000.000. Το καθαρό ποσό που εισπράκτηκε από την Εταιρεία μέχρι σήμερα και που αντιστοιχεί στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €39.402.684.

Πώληση δραστηριοτήτων

Κατά τη διάρκεια του έτους 2025 και σε συνέχεια των συνεχών προκλήσεων που παρουσιάζει ο τομέας του λιανικού εμπορίου, η διεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων της.

Στις 31 Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του καταστήματος Navy & Green που βρίσκεται στο Mall of Cyprus για το ποσό των €246.779. Στις 15 Απριλίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των καταστημάτων A/X Exchange που βρίσκονται στο Mall of Cyprus και στην Λεμεσό για το ποσό των €56.540. Στις 8 Μαΐου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των δραστηριοτήτων των 4 πολυκαταστημάτων ERA για το ποσό του €1. Μέρος της συμφωνίας, αποτελεί επίσης η μεταφορά στον αγοραστή των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εκμίσθωσης των πολυκαταστημάτων, καθώς και οι υποχρεώσεις σε σχέση με τις παραγγελίες για την σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 που εκκρεμούσαν προς τους προμηθευτές ύψους περίπου €4.500.000. Επιπρόσθετα όλο το προσωπικό των πολυκαταστημάτων μεταφέρθηκαν στον αγοραστή.

Παράλληλα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών UNIQUE μεταφέρθηκαν στον αγοραστή, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Η συμφωνία αυτή ενέπιπτε στις πρόνοιες ελέγχου της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία και ενέκρινε την πράξη στις 17 Ιουλίου 2025. Η επίσημη μεταφορά των δραστηριοτήτων των πολυκαταστημάτων ERA στον νέο ιδιοκτήτη ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2025. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του καταστήματος Glow που βρίσκεται στο Mall of Cyprus για το ποσό των €300.000.

Κλείσιμο δραστηριοτήτων

Εντός Μαρτίου και μέχρι το τέλος Απριλίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στο κλείσιμο των 10 καταστημάτων ZAKO που διατηρούσε. Στις 28 Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στο κλείσιμο του online shop καλλυντικών ERA Beauty. Στις 21 Οκτωβρίου και 29 Οκτωβρίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε σε κλείσιμο των σημείων Ergon to Go και Ergon Deli στο Mall of Cyprus αντίστοιχα.

Ζημιές €3 εκατ. το 2024

Όσον αφορά το 2024, το Συγκρότημα Ermes Department Stores Plc κατέγραψε κύκλο εργασιών €43,2 εκατ. σε σχέση με €43,6 εκατ. το 2023 όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί ένεκα της επικείμενης κατά το τέλος του έτους διάθεσης της επένδυσης της εταιρείας στην θυγατρική Superhome Center DIY Ltd.

Ένεκα της διάθεσης αυτής, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, τα αποτελέσματα της Superhome παρουσιάζονται στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν στα €4,2 εκατ. το 2024 σε σχέση με €7,8 εκατ. αναπροσαρμοσμένα κέρδη το 2023. Το 2023 υπήρχαν περίπου €2,3 εκατ., μη επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Τα αποτελέσματα του 2024 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €3,7 εκατ. ένεκα της έκβασης της δικαστικής απόφασης που αφορούσε το πολυκατάστημα Debenhams Avenue στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία και επίσης ένεκα πλήρους διαγραφής της εσωτερικής εμπορικής εύνοιας που διατηρούσε η Εταιρεία ύψους €1,9 εκατ.

Το Συγκρότημα Ermes Department Stores Plc παρουσίασε το 2024 καθαρή ζημία μετά τη φορολογία ύψους €3 εκατ. σε σχέση με κέρδος €676 χιλ. το 2023.