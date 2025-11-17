Από €6 μέχρι €40 τον μήνα: Έτσι αλλάζουν οι μισθοί με την ΑΤΑ - Δείτε πόσα θα λάβετε (Πίνακας)

Παραδείγματα για τις αλλαγές που θα επέλθουν στους μισθούς λόγω της σταδιακής αύξησης της ΑΤΑ παρέθεσε στον «Π» ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Ο κ. Γιασεμίδης εξήγησε ότι νοουμένου ο τιμάριθμος θα ανέλθει στο 0,8% το 2025, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% για μισθό €1000 συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €6,40, απόδοση στο 90% €7,20 και απόδοση στο 100% €8.

Οι μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται όσο αυξάνονται τα εισοδήματα. Για μισθούς €2000, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €12,80, απόδοση στο 90% €14,40 και απόδοση στο 100% €16.

Για μισθούς €5000, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €32, απόδοση στο 90% €36 και απόδοση στο 100% €40.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία για τους μισθούς και τις απαλλαγές σε εργοδότες

