Από €6 μέχρι €40 τον μήνα: Έτσι αλλάζουν οι μισθοί με την ΑΤΑ - Δείτε πόσα θα λάβετε (Πίνακας)

Η σταδιακή επαναφορά της ΑΤΑ από το 2025 φέρνει συγκεκριμένες αυξήσεις στους μισθούς, με παραδείγματα που δείχνουν τις πραγματικές διαφορές.

Παραδείγματα για τις αλλαγές που θα επέλθουν στους μισθούς λόγω της σταδιακής αύξησης της ΑΤΑ παρέθεσε στον «Π» ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Ο κ. Γιασεμίδης εξήγησε ότι νοουμένου ο τιμάριθμος θα ανέλθει στο 0,8% το 2025, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% για μισθό €1000 συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €6,40, απόδοση στο 90% €7,20 και απόδοση στο 100% €8.

Οι μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται όσο αυξάνονται τα εισοδήματα. Για μισθούς €2000, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €12,80, απόδοση στο 90% €14,40 και απόδοση στο 100% €16.

Για μισθούς €5000, απόδοση της ΑΤΑ στο 80% συνεπάγεται έξτρα μηνιαίο ποσό €32, απόδοση στο 90% €36 και απόδοση στο 100% €40.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία για τους μισθούς και τις απαλλαγές σε εργοδότες

 

 

