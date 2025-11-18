Αυξημένες κατά 1,58% οι τιμές υλικών οικοδομής τον Οκτώβριο

Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι τιμές υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε στις 119,03 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,58%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (4,03%), στα προϊόντα ορυκτών (3,30%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,57%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,04%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,86%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.