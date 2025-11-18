Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μητσοτάκης: Mεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Απαραίτητη προϋπόθεση η επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων εξήγησε ο έλληνας πρωθυπουργός

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο, είπε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην τηλεόραση του ΕΡΤnews

«Για να μπορέσει το ενδιαφέρον αυτό να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω χρειάζεται μία επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων έτσι ώστε με αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα να μπορούμε να μιλήσουμε στους επενδυτές και να τους προσελκύσουμε να επενδύσουν στο καλώδιο» ανέφερε.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα