Μητσοτάκης: Mεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο, είπε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην τηλεόραση του ΕΡΤnews

«Για να μπορέσει το ενδιαφέρον αυτό να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω χρειάζεται μία επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων έτσι ώστε με αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα να μπορούμε να μιλήσουμε στους επενδυτές και να τους προσελκύσουμε να επενδύσουν στο καλώδιο» ανέφερε.