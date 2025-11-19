Με καταθέσεις «αστυνομικών» και παρουσία μεταφράστριας συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ε/κ στο κατεχόμενο Τρίκωμο

Συνεχίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο η διαδικασία εναντίον των δύο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «κατηγορούνται» για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με την «κατηγορούσα αρχή» να παρουσιάζει ως μάρτυρες δύο «αστυνομικούς» και μία μεταφράστρια.

Ο πρώτος μάρτυρας, μέλος της «αστυνομίας», κατέθεσε στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία «σύλληψης» καθώς και την κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, USB) ως «τεκμήρια», τα οποία αφορούν έναν Τ/κ κτηματομεσίτη από την κατεχόμενη Κερύνεια. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της μαζικής κατάσχεσης αντικειμένων. Ακολούθως, δεύτερο μέλος της «αστυνομίας» από το «τμήμα αλλοδαπών» παρουσίασε δεδομένα εισόδου και εξόδου των κατηγορουμένων, επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του ψευδοκράτους.

Στη πλαίσια της διαδικασίας της Τετάρτης κατέθεσε και μια μεταφράστρια σχετικά με τον «μπλε φάκελο» που κατείχαν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της «σύλληψης» τους. Σύμφωνα με την μεταφράστρια, μεταξύ των εγγράφων που μεταφράστηκαν περιλαμβανόταν πληρεξούσιο για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», καθώς και ένα προσχέδιο επιστολής που φέρεται να αφορούσε πρόθεση αγωγής εναντίον του ψευδοκράτους.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο τελευταίο έγγραφο, η πλευρά της υπεράσπισης υπέβαλε ερωτήσεις στη μεταφράστρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι το εν λόγω κείμενο είχε αποσταλεί στην κατηγορούμενη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η «δίκη» διακόπηκε και αναμένεται θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 13:30, με την παρουσίαση νέων μαρτύρων «κατηγορίας».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ