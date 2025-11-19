Ο Μάκης Κεραυνός, προεδρεύων του Eurogroup - Έρχονται ανακατατάξεις μετά την αποχώρηση Donohoe, τρεις οι επικρατέστεροι

Ανακατατάξεις στην κορυφή του Eurogroup προκαλεί η αποχώρηση του Paschal Donohoe από το υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας και συνεπώς από την προεδρία της Ευρωομάδας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τη συζήτηση για τη διαδοχή του, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να βρίσκεται σύμφωνα με τους Financial Times ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές.

Με την παραίτηση Donohoe έχει ενεργοποιηθεί μια άτυπη διαδικασία ζυμώσεων για την επιλογή του νέου προέδρου. Αυτή τη στιγμή αρκετά ονόματα εμφανίζονται ως φαβορί ενόψει της επόμενης ψηφοφορίας, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη και τον Δεκέμβριο. Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες να διαδεχθεί τον Donohoe. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και το Bloomberg, το οποίο αναφέρει ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται ενεργά για την προεδρία του Eurogroup, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του Έλληνα υπουργού ότι μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση θα αποτελούσε αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Στην Ιρλανδία, οι Irish Times παρουσιάζουν μια τριάδα πιθανών υποψηφίων για το τιμόνι της Ευρωομάδας, συμπεριλαμβάνοντας και τον Πιερρακάκη. Άλλο όνομα που εμφανίζεται στη συζήτηση είναι του Βέλγου αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Van Peteghem είχε εξετάσει υποψηφιότητα στην προηγούμενη διαδικασία αλλά δεν ήθελε τότε να αναμετρηθεί με τον Donohoe. Παράλληλα δεν αποκλείεται υποψηφιότητα από τη σοσιαλδημοκρατική πλευρά, με τον Ισπανό υπουργό Οικονομίας Carlos Cuerpo ο οποίος είχε αποσυρθεί την προηγούμενη φορά να εμφανίζεται ξανά ως πιθανός διεκδικητής.

Σήμερα η πολιτική ισορροπία στο Eurogroup, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, είναι μοιρασμένη. Επτά υπουργοί προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, επτά από σοσιαλιστικά κόμματα και έξι από φιλελεύθερες ή άλλες πολιτικές παρατάξεις. Η προέλευση Donohoe από το ΕΛΚ ενισχύει τα σενάρια στήριξης σε υποψήφιο της ίδιας ομάδας.

Μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, τα καθήκοντα θα ασκεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός ως προεδρεύων. Για την ανάδειξη απαιτείται απλή πλειοψηφία και οι διεργασίες αναμένονται να ενταθούν τις επόμενες εβδομάδες.