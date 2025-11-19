Η Επιτροπή Παιδείας πιάνει το τιμόνι: Τελευταία απόπειρα συνεννόησης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή αναφορικά με το νέο σχέδιο αξιολόγησης από πλευράς της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της σημερινής κρίσιμης συνεδρίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς. «Αυτό που εσείς λέτε ότι δεν έκανε το Υπουργείο Παιδείας, θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε εμείς και μάλιστα άμεσα προκειμένου να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα» συμπλήρωσε ο κ. Μυλωνάς.

Στην αρχή της συνεδρίας δόθηκε ο λόγος, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση, αλλά όλη την πορεία των εκπαιδευτικών και ότι πρέπει όλοι «να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων».

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους προέδρους των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ οι οποίοι επανέλαβαν για άλλη μια φορά τις ενστάσεις που έχουν σε ότι αφορά το νέο σχέδιο αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν κυρίως θέματα που δεν είναι ξεκάθαρα και παραπέμπονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως η αξιολόγηση από τον διευθυντή.

Σε δηλώσεις τους στην συνέχεια οι βουλευτές όλων των κομμάτων, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι υπάρχει χρόνος και καλή διάθεση προκειμένου να γίνει διάλογος και να φτάσει ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ένα νομοσχέδιο όσο το δυνατόν πιο συμφωνημένο με όλους τους εμπλεκόμενους. Εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βουλευτές εξέφρασαν και οι ίδιοι προβληματισμούς σε σχέση με κάποιες πτυχές του νομοσχεδίου, ενώ στην αίθουσα υπήρξε δυσφορία με τους παρευρισκομένους βουλευτές να αναφέρουν ότι «κάνουμε τη δουλειά του υπουργείου».

Τέλος, από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου είπε κατά την διάρκεια της παρέμβασης της ότι είναι στη διάθεση των Κομμάτων για διαβούλευση μαζι τους. Μετά και τη τοποθέτηση της υπουργού, οι παρευρισκόμενοι εξήλθαν της αίθουσας και εντός έμειναν τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας.